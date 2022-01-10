В этот период многие могут столкнуться с предательством близких людей

На неделе с 10 по 16 января большинство представителей зодиакальных домов ощутят необъяснимую тревогу. Такие чувства будут связаны с резким повышением риска быть обманутыми.



Овен

Овнам следует быть особенно внимательными в сфере трудовой деятельности. Даже близкие друзья могут случайно или намерено "подложить вам свинью". Астрологи советуют все спорные вопросы решать исключительно с руководством. Также нужно избегать шумные разборки в семье.

Тельцы

Тельцы тоже могут оказаться в эпицентре большого скандала. Для того чтобы избежать неприятные последствия, постарайтесь включить свое обаяние и сдержанность. Любую ссору можно свести на нет, если хорошенько разобраться в ее причинах. В финансовом плане все будет складываться благополучно.

Близнецы

Спокойная неделя. Звезды советуют Близнецам посвятить время с 10 по 16 января процедурам красоты или оздоровлению. Также отличным вариантом будет провести генеральную уборку. При этом новые проекты запускать пока не стоит, вряд ли они смогут продемонстрировать высокую эффективность.

Рак

Представителям этого зодиакального круга нужно пересмотреть свое отношение к близким людям. Очень часто Раки предпочитают решать все проблемы самостоятельно. Однако поддержка родных и друзей может в разы увеличить вашу эффективность. Также звезды обещают Ракам неожиданные финансовые поступления.

Лев

Для Львов наступает благоприятный период. При этом белая полоса начнется не только в трудовой сфере, но и в области личных отношений. Свободные представители этого зодиакального дома могут повстречать свою вторую половинку. В то же время влюбленные Львы получат шанс перевести отношения на новый уровень.

Дева

На этой неделе Девы будут трудиться не покладая рук. Кому-то покажется, что они взяли на себя слишком много обязанностей. Однако не стоит жаловаться, в ближайшее время труды принесут большую выгоду представителям этого зодиакального дома. Также близкие люди с радостью придут к вам на помощь.

Весы

Звезды обещают Весам, что в период с 10.01 по 16.01 они окажутся в самом центре внимания. Представители этого знака будут пользоваться огромной популярностью у противоположного пола. Такое положение дел может благоприятно сказаться на личной сфере. Однако астрологи предостерегают Весов от травм и ухудшения здоровья. В этом вопросе нужно быть особенно внимательными.

Скорпион

Скорпионам следует больше внимания уделять своей второй половинке. Выстроенные теплые семейные отношения нуждаются в постоянной подпитке и укреплении. Также представителям этого зодиакального круга нужна своеобразная перезагрузка. Отличным вариантом будет отправиться на природу и хорошенько подумать о происходящих событиях.

Стрелец

Астрологи предостерегают Стрельцов от излишней эмоциональности. Навязывание собственного мнения окружающим может привести к печальным результатам. Постарайтесь с уважением относиться к позиции других людей, иначе последствия конфликта могут стать весьма губительными.

Козерог

Сложный период. Вселенная подготовила для Козерогов многочисленные испытания. При этом на удачу рассчитывать не приходится. Представителям этого зодиакального круга придется самостоятельно справляться со всеми невзгодами. Звезды советуют отказаться от новых знакомств и держать ухо востро.

Водолей

У Водолеев резко активизируются способности интуиции. Представители этого зодиакального дома могут полностью положиться на внутренний голос. Стремление развиваться в творческой сфере в будущем может привести к появлению нового дохода. Крупные покупки на этой неделе лучше не делать.

Рыбы

Рыбам пора вспомнить о любимом человеке и порадовать его романтическим вечером. В противном случае отношения могут серьезно ухудшиться. Вашей второй половинке нужны внимание и забота. Также возможны небольшие склоки в рабочем коллективе.

Ранее астрологи рассказали, что следует остерегаться каждому знаку зодиака.