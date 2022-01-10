По народным приметам, в это время бесчинствовала всякая нечисть

11 января в народе окрестили Страшным днем. Суеверные следовали приметам, чтобы уберечься от проделок нечистой силы.



Что можно делать 11 января

В этот день крестьяне собирали с Красной горки колья, добавляли туда солому из постелей и сооружали костер. По народным поверьям, с помощью такого обряда можно было избавиться от проблем со здоровьем и прочих напастей.

Вечером по традиции рассказывали разные страшные сказки, загадывали всяческие загадки.

Без особой надобности старались не выходить из дому.

Что нельзя делать в Страшный день

От хороших пожеланий друзьям и родным в это время лучше воздержаться. Суеверные считали, что добрые слова обернутся наоборот. И пожелания счастья, например, приведут к бедам.

11 января, по приметам, нельзя отправляться в долгие путешествия, особенно в одиночку.

Чтобы не накликать беду, нельзя ссориться и сплетничать.

Плохой приметой считались и пребывание в дурном настроении, жалобы на жизнь.

В этот день не стоит приступать к новым проектам, важным делам.

Приметы на 11 января 2021 года

Если в Страшный день будет метель, значит, в июле зарядят дожди.

Теплая погода 11 января предвещает раннее наступление весны.