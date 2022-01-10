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11 января в народе окрестили Страшным днем. Суеверные следовали
приметам, чтобы уберечься от проделок нечистой силы.
В этот день крестьяне собирали с Красной горки колья, добавляли туда солому из постелей и сооружали костер. По народным поверьям, с помощью такого обряда можно было избавиться от проблем со здоровьем и прочих напастей.
Вечером по традиции рассказывали разные страшные сказки, загадывали всяческие загадки.
Без особой надобности старались не выходить из дому.
От хороших пожеланий друзьям и родным в это время лучше воздержаться. Суеверные считали, что добрые слова обернутся наоборот. И пожелания счастья, например, приведут к бедам.
11 января, по приметам, нельзя отправляться в долгие путешествия, особенно в одиночку.
Чтобы не накликать беду, нельзя ссориться и сплетничать.
Плохой приметой считались и пребывание в дурном настроении, жалобы на жизнь.
В этот день не стоит приступать к новым проектам, важным делам.
Если в Страшный день будет метель, значит, в июле зарядят дожди.
Теплая погода 11 января предвещает раннее наступление весны.
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