Гороскоп на 11 января 2021 года

Гороскоп на 11 января 2021 года
Фото: Утро.ру
Астрологический прогноз подскажет, как приступать к будням в первую рабочую неделю года

Оказавшаяся в знаке Стрельца Луна говорит о том, что сегодня лучше отказаться от ремонта в квартире, строительства дома или решения судебных споров. Вторник нужно провести, не высовываясь из своей "норы" и не провоцируя окружающих.

Овен 

Если не будете вступать в конфликт с коллегами, все пройдет на "ура". Контролируйте свои эмоции. Не реагируйте на провокационные выпады завистников и соперников.

Телец

Явно неудачный день для того, чтобы приступать к активной деятельности. Подумайте над жизнью за чашкой крепкого кофе. Нужно понять, как изменить жизнь к лучшему.

Близнецы

Астрологи рекомендуют готовиться к понижению жизненной энергии. Тут, увы, все зависит не от вас, а от самой природы. Даже самым энергичным людям нужно для порядка уставать и отдыхать.

Рак

Впервые вы поймете, каково это – просить о помощи. Не стесняйтесь просить совета у друзей и близких. Ничего постыдного в этом нет. Человеческий мир – не дикие джунгли.

Лев 

Вам уже пора понять, как тщетно провоцировать потоки воды под лежачие камни. Все, что нужно – собрать остатки воли в кулак и действовать, пока не стало слишком поздно. Вот и весь секрет вашего личностного и финансового развития.

Дева

Удача так и благоволит. Можете смело браться даже за самые непростые дела, решать самые важные вопросы и сдвигать километровые горы, покоряя вершины. Меняйте работу, как перчатки, просите прибавки или повышения.

Весы

Трудности светят в этой жизни абсолютно всем, так что бояться их точно не стоит. Просто по везению вы долго с ними не сталкивались. А теперь нужно выходить из уютной комнаты и решать реальные задачи.

Скорпион 

Подумайте, в правильном ли направлении вы вообще двигаетесь. Основная часть времени у вас уходит на работу. А ведь нужно уметь и отдыхать. Займитесь, наконец, вопросами личного характера. Счастья вы явно достойны.

Стрелец

Пообщайтесь со старшим поколением – умудренные опытом родственники, как никто, знакомы с жизнью и всеми ее прелестями. Это даст вам возможность взглянуть на собственную ситуацию под другим углом.

Козерог 

Избегайте конфликтов, склок и страстных споров с повышением голоса. Лучше даже не общаться с коллегами – после Нового года из-за опустевших карманов выдернутые из зоны комфорта люди вынуждены бегать и суетиться.

Водолей

Весьма приятный день. Если успеете сделать все запланированное на сегодня, можете добиться редкой финансовой выгоды. Представителям знака зодиака светит неожиданная и приятная весть.

Рыбы

Подвластность эмоциям. Вы, как человек настроения, должны обрести верного и хорошего друга. Имя ему – постоянство. На эмоциях далеко не уехать. Не спешите с принятием решений, подумайте с холодным умом.

Ранее мы делились гороскопом на неделю с 10 по 16 января.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
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