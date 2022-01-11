Гороскоп на 12 января 2021 года

Гороскоп на 12 января 2021 года
H.-D. Falkenstein/www.globallookpress.com
Об успехах и неудачах в рабочий день нового года расскажут звезды

12 января как сложные, так и простые дела наладятся: прежние ошибки можно исправить, равно как и достичь всего желаемого. Держите нос по ветру, не сомневайтесь ни в себе, ни в близких. Все будет хорошо.

Овен

Насчет работы можно не сильно нервничать. Единственное – не нужно вступать в открытый конфликт с начальством. Напротив, лучше всего помириться или заручиться поддержкой своего патрона. Союзники всегда пригодятся, а от врагов пользы не будет.

Телец 

Непростой день. Чтобы доказать собственную правоту, придется попотеть и вылезти из кожи. Избегайте споров, не проявляйте явного желания лидировать во всех начинаниях. Не рубите с плеча.

Близнецы

Не смущайтесь и не тревожьтесь из-за горы дел, обрушившейся на хребет. Грамотно планируйте действия, с умом расставляйте приоритеты, отбросьте из головы все лишнее. Правильно питайтесь и занимайтесь спортом.

Рак 

Все преграды разобьются о ваше железное стремление к победе. Улучшатся дела и в финансовых делах. Все цели реальны для достижения – помните об этом.

Лев 

Новые и старые дела по плечу – пора браться за все подряд и сметать препятствия с пути. Не жалейте ни коллег, ни себя. Потом еще вам спасибо скажут. Можно обзавестись полезными связями во время обсуждения рабочих вопросов.

Дева

Пустые разговоры и приятная болтовня сегодня вам точно ни к чему. Что действительно важно, так это рассчитаться по накопившимся долгам, соблюсти все договоренности и условия.

Весы

Сосредоточьтесь на том, что считаете действительно важным на себя. Пора расставить приоритеты и выкинуть из головы мусор. Постоянные метания из стороны в сторону не помогут. Определитесь с тем, чего хотите от жизни.

Скорпион

Можно выйти из любой ситуации достойно, сохранив лицо. Просто действуйте. Родным, правда, доказывать ничего не нужно – они вас любят и за то, что вы просто есть на этом свете. Помните, что где-то конкуренции нет места.

Стрелец 

Отказываетесь от своих желаний? Похвально, но немного странно. Все-таки не все так вредно, как кажется. Если не желаете отдыхать, сами сойдете с ума. Переведите дух, действуйте без фанатизма. Все равно вы обогнали всех, кого только можно.

Козерог

Добиться максимума реально, работая с умом – но не на износ. Помните, что важно не только показывать хороший результат, но и свою репутацию с манерами. Кристальная чистота касается всего.

Водолей 

Превосходная память и богатый опыт уже чему-то учат вас в этой жизни. Возможно, вам повезет и вы получите крайне выгодное предложение. Найдите время отдохнуть и расслабиться, чтобы встретить день с новыми силами.

Рыбы

Выдающиеся результаты – следствие титанического труда и капельки везения. Удача любит смелых и открытых сердцу людей. Так что не время дрейфовать. Покажите себя, никого не бойтесь.

Ранее мы делились гороскопом на неделю с 10 по 16 января.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
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