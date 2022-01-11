Приметы на 12 января: что нельзя делать в день Анисьи

Приметы на 12 января: что нельзя делать в день Анисьи
Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Крестьяне в этот день гадали о зиме

12 января православная церковь чтит Анисью, которую в народе прозвали Желудочницей – в этот день крестьяне резали свиней и варили из них субпродукты. Перед тем, как приготовить требуху, брали мясо и гадали: по поверью, ровная селезенка сулила суровые зимние морозы. А вот пустой желудок говорил о длительных холодах, которые отступят только в марте.

О жизни святой Анисьи известно немногое. Родилась в греческом городе Солуни в зажиточной семье еще в конце III века. Родители – благочестивые христиане, воспитавшие наследницу в соответствии с традициями и верой. Лишившись в юном возрасте отца и матери, Анисия решила оказывать помощь неимущим, отпуская на волю рабов. Скончалась после того, как сообщила задержавшему ее война, что следует в христианский храм. Тот пытался силой увезти ее к капищу, однако после отказа ударил, и та пала замертво.

Традиции и обычаи

Мужчины в этот день охотились на кабана. Добычу связывали и несли в село на рогатинах, показывая всем жителям и зевакам. А еще готовились к Новому году по старому стилю, отваривая свиные желудки.

Что нельзя делать в день Анисьи Желудочницы

Ходило поверье, что морозы становились все суровее и злее, а потому пытались всяким образом уберечься от них. Найденный платок у порога считали знаком недобрым. Не принимали подарков от незнакомцев, не выходили без нужды на улицу.

А женщины оставляли рукоделие в этот день. Шитье могло принести несчастье.

Приметы на 12 января

  • Снег не выпал – к зиме теплой;
  • Звезда потемнела – к солнечному дню;
  • Крупные снежные хлопья – к потеплению.

Ранее "Утро" рассказывало, чего нужно остерегаться каждому знаку зодиака.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
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