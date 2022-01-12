Как вести себя перед Старым Новым годом, расскажут звезды

В четверг грядут неожиданные перемены. Все, что грезилось вам во снах, может стать явью. А потому хватайте удачу и не отпускайте ее. Приятными окажутся и неожиданные встречи со знакомствами.

Овен

Можно отойти наконец от строгих рамок и позволить себе действовать нестандартно. Изменения светят вам и на работе. Впитывайте полученные знания, как губка, совершайте важные открытия и делитесь мыслями с близкими.

Телец

Справиться с массой неотложных и прошлогодних дел можно, ничего не боясь. Так что не пребывайте долго в унынии – закайте рукава и действуйте. Раньше – лучше, как говорят все трудяги.

Близнецы

Неплохо вечером сходить в кино или отправиться на романтическую прогулку. Выстраивайте планы на несколько дней вперед, продумавайте шаги. Прислушивайтесь к дельным советам от опытных кадров – они вам плохого не посоветуют.

Рак

От споров так просто уйти сегодня не получится, как бы вы ни были неконфликтны. У людей есть явное желание что-то вам доказать – и это неспроста. Если бы вы не имели вес в их глазах, стали бы они тратить на вас свое драгоценное время?

Лев

Наибольший прогресс удастся достигнуть тем Львам, которые не сидят на месте, а находятся в постоянной динамике. Чтобы добиться желаемых результатов, нужно проявлять усидчивость.

Дева

Девам нужно поменьше отвлекаться по пустякам. Сосредоточьтесь на главном. Цель есть, возможности для ее реализации тоже при вас. Отбросьте все лишнее и не теряйте понапрасну времени, которого вам никто не купит.

Весы

Достойный результат в реальности достижим не только засчет ума, но и творческого подхода. Не бойтесь видеть искусство там, где другие воротят нос. Если они не понимают вашей сферы деятельности, то к чему надрываться в поисках доказательств?

Скорпион

Новые задачи реально решить рывком – пройдитесь по преградам подобно урагану, чтобы уже вечером с довольным лицом смотреть на результаты своей успешной работы с чашкой горячего чая. Успехи всегда приятны, не правда ли?

Стрелец

Проблемы везде – на работе, дома и в личной жизни. Помощь придет с неожиданной стороны. Откуда – увидите сами. Но на других надейтесь, и сами не плошайте. Полагайтесь на собственные силы и интуцицию.

Козерог

Плодотворный день – это всегда энергичное утро, в которое нужно встать с нужной ноги. Сделайте с утра пораньше зарядку, вспомните, какие достижения у вас уже есть за спиной, и отправляйтесь доказывать миру собственную состоятельность в личной точке зрения.

Водолей

Водолеям нужно тщательно подготовиться к работе, на которой скоро ожидаются серьезные перемены. А как вы хотели? Социальные лифты гудят, не останавливаясь. На вас тоже есть определенные виды у начальства – значит, стоит оправдать ожидания.

Рыбы

Пораньше начните работать, чтобы к вечеру освободиться. Следуйте своей интуиции. Она сегодня – самая верная подсказка.

Ранее "Утро" рассказывало, чего нужно остерегаться каждому знаку зодиака.