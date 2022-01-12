В канун Старого Нового года христиане готовили богатый стол

13 января, в преддверии Нового года по старому стилю, православные верующие чтут Василия Кесарийского, которого в народе стали называть из-за зимы Василием Зимним. Святому приписывают появление иконостаса. Василий – автор множества проповедей, а также нескольких молитв в утреннем правиле.

В этот день в домах готовили множества блюд. Народ верил, что обильный и щедрый стол сулил всему семейству, которое не скупится на еду, хороший достаток на весь год.

Василий Кесарийский – наследник одного из известных и богатых родов, пострадавших во время жесточайших гонений на христиан в IV веке, начавшихся при римском императоре Диоклетиане. Сам святой получил при жизни сан пресвитера, проявляя заботу о своей пастве.

Традиции и обычаи

Вечер накануне старого Нового года на Руси называли щедрым. Женщины занимались готовкой еды, угощая ей как родных, так и друзей с соседями, которые непременно захаживали в гости. А главное предпочтение отдавали блюдам со свининой, так как Василий Зимний покровительствует свиноводам. Само животное считалось дома символом семейного благополучия и достатка.

С утра же варили кашу, по которой определяли семейное будущее. Треснувший горшок предвещал беду, а вкусная каша гарантировала счастье.

Что нельзя делать в Васильев день

Из дома в этот день не выносили мусор. Потомки боялись, что так можно лишиться собственного счастья. А еще отказывали тем, кто просил деньги в долг, чтобы не оказаться самим в нужде на весь оставшийся год. Не считали и мелочь.

Приметы на 13 января

На Василия туман – сезон будет урожайным;

Сильные морозы – урожай тоже будет хорош;

Поутру деревья покрыты инеем – к хлебородному году.

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