Приметы на 13 января: что нельзя делать в Васильеву коляду

Приметы на 13 января: что нельзя делать в Васильеву коляду
Фото: AVTG/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
В канун Старого Нового года христиане готовили богатый стол

13 января, в преддверии Нового года по старому стилю, православные верующие чтут Василия Кесарийского, которого в народе стали называть из-за зимы Василием Зимним. Святому приписывают появление иконостаса. Василий – автор множества проповедей, а также нескольких молитв в утреннем правиле.

В этот день в домах готовили множества блюд. Народ верил, что обильный и щедрый стол сулил всему семейству, которое не скупится на еду, хороший достаток на весь год.

Василий Кесарийский – наследник одного из известных и богатых родов, пострадавших во время жесточайших гонений на христиан в IV веке, начавшихся при римском императоре Диоклетиане. Сам святой получил при жизни сан пресвитера, проявляя заботу о своей пастве.

Традиции и обычаи

Вечер накануне старого Нового года на Руси называли щедрым. Женщины занимались готовкой еды, угощая ей как родных, так и друзей с соседями, которые непременно захаживали в гости. А главное предпочтение отдавали блюдам со свининой, так как Василий Зимний покровительствует свиноводам. Само животное считалось дома символом семейного благополучия и достатка.

С утра же варили кашу, по которой определяли семейное будущее. Треснувший горшок предвещал беду, а вкусная каша гарантировала счастье.

Что нельзя делать в Васильев день

Из дома в этот день не выносили мусор. Потомки боялись, что так можно лишиться собственного счастья. А еще отказывали тем, кто просил деньги в долг, чтобы не оказаться самим в нужде на весь оставшийся год. Не считали и мелочь.

Приметы на 13 января

  • На Василия туман – сезон будет урожайным;
  • Сильные морозы – урожай тоже будет хорош;
  • Поутру деревья покрыты инеем – к хлебородному году.

Ранее "Утро" рассказывало, как привлечь деньги в Старый Новый год.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

"Плевок в лицо России": объяснена причина назначения русофоба в кабмин Казахстана

Токаев пытается задобрить местных националистов и показать им, что они не являются врагами государства

Вильнюс расторг контракт с Минском на перевозку белорусского калия

Правительство прибалтийской республики усмотрело угрозу нацбезопасности государства в транспортировке удобрений

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей