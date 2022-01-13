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Какие финансовые сюрпризы готовит первый месяц нового 2022 года, рассказала опытный эксперт по космическим объектам Юлия Николаева. Астролог приоткрыла завесу тайны над планами вселенной и сообщила, что в январе удача ждет представителей трех зодиакальных домов.
Вселенная обещает Близнецам крупные финансовые поступления. Деньги могут прийти в виде наследства или дорогого подарка от близкого человека. Также возможен стремительный рост по карьерной лестнице с солидным повышением зарплаты. Астролог заметила, что в этом деле может помочь сердечный друг. Не стесняйтесь пользоваться расположением людей, которые испытывают к вам слабость.
Представители этого знака могут рассчитывать на финансовую поддержку близких людей или родственников. Также Стрельцы получат шанс обогатиться за счет деятельности в туристическом и ресторанном бизнесе. Помимо этого, в январе откроется возможность заработать на уходе за детьми.
Серьезные финансовые поступления ждут соцработников и медиков, а также работников клининга и флористов. А еще Стрельцы могут запустить новый творческий проект, который обязательно принесет прибыль.
В январе 2022 года Водолеи могут пойти на оправданный риск или даже финансовую авантюру. Также фортуна улыбнется людям, задействованным в творчестве и искусстве. Особо доходным месяц окажется для музыкантов и художников. При этом интуиция представителей данного зодиакального круга будет на высоте. Можете смело довериться внутреннему голосу в вопросе инвестирования денежных средств.
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