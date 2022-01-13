Глоба предрек потерю возлюбленных в 2022 году трем знакам зодиака

Глоба предрек потерю возлюбленных в 2022 году трем знакам зодиака
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Некоторым суждено пережить болезненную разлуку

Популярный астролог Павел Глоба предупредил, что у отдельных представителей зодиакального круга может сложиться в 2022 году большое несчастье. Трем из двенадцати знаков зодиака светят серьезные неприятности – однако лишь при определенных стечениях обстоятельств.

Эксперт рассказал, кому стоит держать ухо востро и приготовиться к "подаркам" от Года тигра.Глоба пояснил, что некоторым даже грозит потеря любимого человека. 

Девы

Милосердный астролог решил начать с хорошего: Девам светит огромный выбор в делах любовных. Тут дело не столько в пылкости и яркости представителей этого знака зодиака, сколько в поведении самих планет. Так как Венера окажется в знаке Близнецов, встреча спутника жизни будет в 2022-м лишь вопросом времени. У кого-то раньше, у других – позже. Однако перемены таят в себе опасность – можно сильно обжечься, если партнер окажется не тем, за кого себя выдает.

Весы

Весам придется на этот раз расстаться с розовыми очками и увидеть, насколько суров и неромантичен этот мир. Романтика разобьется о суровую реальность. Если партнер не оправдает ваших завышенных ожиданий, то расставание неминуемо. Впрочем, не стоит сильно переживать – незаменимых, как это ни цинично звучит, довольно мало. У вас все еще впереди.

Скорпионы

Скорпионам тоже грозят разлуки, прийти в себя после которых не так-то просто. Особенно горько будет тем, кто уделял огромное внимание партнеру, принося огромные жертвы. И в один прекрасный момент они могут оказаться напрасными. Что ж, нужно научиться думать и о себе, отпускать прошлое и идти дальше. Самокопаний, правда, не избежать. 

Ранее "Утро" рассказывало, кого ждет финансовое благополучие в январе.

Источник: Prokazan ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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