Звезды подскажут, каким окажется Старый Новый год

Растущая 14 января Луна окажется в знаке Водолея. Значит, этот день никак не подойдет для решения вопросов, спорных рабочих моментов и профессионального обсуждения проблем. Держите эмоции в себе, прилагайте максимум для того, чтобы добиться своего.

Овен

Очень важно научиться как следует ладить с окружающими. В остальном же Овнам будет сопутствовать удача. Неплохо провести пятницу, формируя деловые и приятельские отношения. Новые знакомства лишними точно не будут.

Телец

Любая работа сгодится после разорительного Нового года. Интуиция говорит, что можно рискнуть? Попробуйте – все-таки нестандартность и смелость привлекут на вашу сторону многих умельцев и талантливых людей

Близнецы

Близнецам, кажется, в эту пятницу все по плечу. Не бойтесь новых задач – вникайте и вникайте. От этого зависит не только ваша репутация и финансовое положение, но и дальнейшая карьера.

Рак

В спешке и размышлениях над горестями можно многое пропустить. А ведь всего-то нужно поднять голову, оглянуться и увидеть, как кипит жизнь. Присоединитесь к общей суматохе – и заметить не успеете, как все наладится.

Лев

Энергичное состояние нужно использовать во всем, что кажется полезным. Порадуйте близких, позанимайтесь спортом, возьмите кучу проектов и докажите всем, на что способны в этой жизни. Вам нужен азарт.

Дева

Весьма удачно складываются обстоятельства – вас любят и коллеги, и деловые партнеры, и семья, и бесчисленные ухажеры. Навредить могут только темные авантюры и непонятные дела. Поэтому остерегайтесь невнятных рискованных предложений.

Весы

Не стоит исключать всего подряд – вам необходимо сформировать избирательный подход. Столько всего интересного и полезного, а вы пропускаете такое золото мимо ушей.

Скорпион

Неплохо бы сменить обстановку, сбежать на пикник за город от суматохи подальше. Встретьтесь с друзьями, вспомните былые годы.

Стрелец

Любые задачи на этот раз вам под силу. Но не тратьте везение попусту – используйте свое преимущество в том, что видите действительно важным для себя. За водительским креслом будьте повнимательнее, говорят звезды.

Козерог

Развитая интуиция отличает вас от остальных кадров – все-таки приобретается опыт не просто так. Воспользуйтесь своим преимуществом, фора явно у вас в кармане. А, значит, недалека и сама победа, как понимаете.

Водолей

Забыть на пару часов о переживаниях помогут, конечно, позитивные моменты. Можно встретиться с друзьями, сходить на блокбастер, побаловать себя сладостями. Отдыхать тоже в этой жизни нужно, иначе никак.

Рыбы

О важных делах сегодня забудьте. Они ничего вам не сулят – вместо успеха будете пожинать плоды своих ошибок и серьезнейших промахов.

Ранее "Утро" делилось гороскопом на неделю с 10 по 16 января.