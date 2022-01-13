В домах готовили множество блюд на праздничный стол, исключая рыбу с птицей

Православная церковь отмечает 14 января Обрезаниие Господне, а также продолжает чтить архиепскопа Кесарии Каппадокийской Василия Великого. По старому стилю это Новый год, который верующие считали отправной точкой на следующие 365 дней. Намечали новые сроки найма и хозяйственные договоры.

Так как Василий Великий в народе считался покровителем свиней, старый Новый год еще именовали Свиным праздником. К столу обязательно несли поросенка хорошей прожарки, приготовленного целиком. Это блюдо было самым необходимым на столе – поросенок символизировал плодовитость скота и достаток в семье.

Традиции и обычаи

Утро начинали с гречневой каши, на которой гадали о том, каким для семейства сложится год. И обязательно кашу варили ночью. Женщины выносили крупу из амбара, мужчина же отправлялся к колодцу или реке за водой. После протапливания печки начинали варку. Готовое кушанье осматривали: все ли блюдо цело, не раскололся ли горшок. Хорошие внешние признаки сулили счастье.

В деревнях и селах ходили друг к другу гости с пожеланиями добра, богатства и хорошего урожая. А еще крестьяне отмечали Овсеню – по языческим традициям, которые есть и поныне, он покровительствовал плодородию. Молодые раскидывали из мешков по домам гостей овес, распевая песни для будущего урожая.

Что нельзя делать в старый Новый год

Не дозволялось готовить на стол блюда из птицы и рыбы – народ верил, что так счастье можно и спугнуть. Удача или уплывет, или улетит – тут уж что приготовят. А еще запрещалось давать деньги в долг – ни рубля, чтобы не остаться в нищете.

Обязательно прибирались в доме перед празднованием, хотя мусор оставляли в квартире. Его убирали уже в преддверии самого праздника.

Приметы на 14 января