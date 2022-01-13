На самом деле даты зодиакальных домов давно сместились

Многие люди связывают свою судьбу и особенности течения жизни со знаком зодиака, который определяется по дате рождения. Однако современные эксперты по космическим телам не учитывают, что за столетия ситуация на небосводе серьезно изменилась. Оказалось, что даты, которые многие привыкли связывать с определенными зодиакальными кругами, давно сместились.



Такое положение дел связано с процессом, который называется прецессия. Оказывается, наша планета постоянно колеблется относительно своей оси. Такое космическое явление существует как минимум 25 000 лет. Изменения связаны с гравитацией Луны, а также экваториальной выпуклостью нашей планеты. Таким образом расположение созвездий относительно Земли заметно изменилось.

Для того чтобы понять, к какому из зодиакальных домов относится человек, нужно учесть корректировку примерно в несколько дней.

Так, под знаком Козерог на самом деле живут люди, рожденные с 20 января по 16 февраля. Водолеями являются те, кто появились на свет в период с 16 февраля по 11 марта. Под знаком зодиака Рыбы живут рожденные с 11 марта по 18 апреля. С полным основанием могут называть себя Овнами те, кто родились в период с 18 апреля по 13 мая. К Тельцам относятся люди, празднующие свой день рождения с 13 мая по 21 июня. Счастье жить под знаком Близнецов досталось рожденным с 21 июня по 20 июля. Раками себя могут называть появившиеся на свет с 20 июля по 10 августа.

Под покровительством Льва живут рожденные с 10 августа по 16 сентября. Девы – с 16 сентября по 30 октября. Настоящими Весами являются люди, появившиеся на свет в период с 30 октября по 23 ноября. Скорпионами – с 23 ноября по 29 ноября. Также существует дополнительный знак зодиака Змееносец – к нему относятся люди, рожденные с 29 ноября по 17 декабря. А Стрельцом может называться человек, появившийся на свет с 17 декабря по 20 января.

Ранее известный астролог Павел Глоба предрек потерю возлюбленных в 2022-м году трем знакам зодиака.