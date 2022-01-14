Гороскоп на 15 января 2022 года

Гороскоп на 15 января 2022 года
Фото: Утро.ру
Звезды подскажут, чего ждать в выходные

Растущая Луна в Водолее сулит неплохие шансы на наведение порядка в личной жизни и прощих делах. Правда, с небольшим условием: нужно забыть на выходных о веселье и отдыхе. Придется снова поработать.

Овен

Поставленные цели реальны, если уделять им время в приоритетном порядке. Вы сможете добиться массы полезного и решить не одну сложную задачу, если как следует придете в форму: откажетесь от вредных привычек и сядете на нормальное питание.

Телец 

Неординарный и творческий подход к делу сформируют невероятную гибкость и целеустремленность – теперь даже монотонная задача превратится в полигон для испытаний. Правда, действуйте без фанатизма.

Близнецы

Непростая суббота выдастся для Близнецов. Нужно потратить массу времени, отменить планы и даже пойти на большие траты. Обстоятельства на этот раз сильнее вас. Уйдите в сторону от агрессии – такой подход принесет одни проблемы.

Рак 

Воплотить новые планы в жизнь и добиться независимости в финансах можно за счет преданности собственному делу и целеустремленности. Окажите поддержку семье и близким, и не забывайте о детях.

Лев 

Пока все вокруг бегают в суматохе, вы действуете с твердым намерением и знанием того, чего хотите от жизни. Оно и понятно: накопленный опыт позволяет не растеряться, в отличие от остальных. Держите правильный курс.

Дева

Умение продумывать все заранее и дает шанс действовать наперед, опережая конкурентов на несколько шагов. А еще профессиональное любопытство с упорством помогут достичь задуманного.

Весы

Разобраться с делами насущными лучше всего до полудня, сообщают звезды. А после плотного обеда пройдитесь на улице, встретьтесь с близкими и отдохните.

Скорпион

Скорпионам пора перераспределить собственные силы и распорядок дня. Вы берете на себя слишком много ответственности там, где, во-первых, этого не требуется, а во-вторых, где действуют довольно вялые люди. Поверьте, на этот раз игра не стоит свеч.

Стрелец 

Работа, работа и еще раз работа. Потребуется масса сил. Отдыхайте промежутками и снова отправляйтесь на бой. Вечером хорошо отдохните. Можно даже сходить в баню.

Козерог

Браться за новые проекты пока что рановато – вы еще не вкусили триумф от решения прошлых задач. Все должно происходить постепенно – от точки к точке. Остерегайтесь незапланированных трат и лишних покупок, пока что нужно поэкономить.

Водолей 

Направьте усилия на выполнение главной задачи и не суетитесь. Нервы – последний помощник в вашем деле. Скрупулезность и спокойствие – вот ваши незаменимые друзья на этот раз.

Рыбы

Любые сложные задачи вам сегодня даются без труда. Поэтому представится, наконец, шанс заявить о себе. Пообщайтесь с начальством на предмет повышения оклада или перехода на более привлекательную должность. 

Ранее "Утро" рассказывало, чего нужно остерегаться каждому знаку зодиака.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
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