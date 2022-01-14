Считалось, что в эту особо морозную пору нужно готовить защиту от нечистой силы

15 января православная церковь вспоминает святителя Сильвестра, папы Римского, жившего в IV веке и почитаемого в лике святых. Родился он в Риме у родителей христиан. Однако вскоре после смерти отца ребенок остался на попечении матери.

Получивший отличное образование и воспитанный истинным христианином, Сильвестр жил по законам слова Божьего, пуская в дом странников, кормя едой неимущих и больных. А во время гонения на христиан, устроенного в Римской империи, не стал пугаться, и принял епископа Тимофея, который прожил у него больше года и проповедовал. Тимофей встретил мученическую смерть, Сильвестр тайно предал тело священнослужителя погребению. Однако градоначальник про все узнал, и святой предстал перед судом, после чего был брошен в темницу. Ему удалось бежать, и еще десятилетия Сильвестр проповедовал христианство.

Традиции и обычаи

В день Сильвестра на Руси было принято читать молитвы, чтобы защититься от зла. Так как на Руси 15 января, как середина зимы, считалось днем самым морозным, верили, что бродит нечистая сила.

А еще крестьяне занимались чисткой курятников, сам скот лечили от болезней и напастей, домашний скот окуривали смолой, чтобы животные были здоровыми. В курятнике на стену вешали черный камень с дыркой, а также тележное колесо с горлышком от битого кувшина – для сглаза.

Что нельзя делать в Сильвестров день

Главные запреты касались в основном птиц – их мясо не ели, чтобы счастье не выпорхнуло в один прекрасный день из дома. А еще на улице никто не поднимал птичьи перья – тоже чтобы отвадить от семьи и дома всяческие беды и несчастья.

Ужином же женщинам настрого 15 января запрещали заниматься – это делал исключительно мужчина, а иначе можно было навлечь беду в избу и вызвать болезнь у домашней птицы.

Приметы на 15 января

Приснилась курица или петух – к прибыли

Яркий месяц в небе – поднимется сильный ветер

Сороки у дома летают – к скорой вьюге.

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