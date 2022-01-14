Приметы на 15 января: что нельзя делать в день Сильвестра

Приметы на 15 января: что нельзя делать в день Сильвестра
Фото: Richard Allen/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Считалось, что в эту особо морозную пору нужно готовить защиту от нечистой силы

15 января православная церковь вспоминает святителя Сильвестра, папы Римского, жившего в IV веке и почитаемого в лике святых. Родился он в Риме у родителей христиан. Однако вскоре после смерти отца ребенок остался на попечении матери.

Получивший отличное образование и воспитанный истинным христианином, Сильвестр жил по законам слова Божьего, пуская в дом странников, кормя едой неимущих и больных. А во время гонения на христиан, устроенного в Римской империи, не стал пугаться, и принял епископа Тимофея, который прожил у него больше года и проповедовал. Тимофей встретил мученическую смерть, Сильвестр тайно предал тело священнослужителя погребению. Однако градоначальник про все узнал, и святой предстал перед судом, после чего был брошен в темницу. Ему удалось бежать, и еще десятилетия Сильвестр проповедовал христианство.

Традиции и обычаи

В день Сильвестра на Руси было принято читать молитвы, чтобы защититься от зла. Так как на Руси 15 января, как середина зимы, считалось днем самым морозным, верили, что бродит нечистая сила. 

А еще крестьяне занимались чисткой курятников, сам скот лечили от болезней и напастей, домашний скот окуривали смолой, чтобы животные были здоровыми. В курятнике на стену вешали черный камень с дыркой, а также тележное колесо с горлышком от битого кувшина – для сглаза.

Что нельзя делать в Сильвестров день

Главные запреты касались в основном птиц – их мясо не ели, чтобы счастье не выпорхнуло в один прекрасный день из дома. А еще на улице никто не поднимал птичьи перья – тоже чтобы отвадить от семьи и дома всяческие беды и несчастья.

Ужином же женщинам настрого 15 января запрещали заниматься – это делал исключительно мужчина, а иначе можно было навлечь беду в избу и вызвать болезнь у домашней птицы.

Приметы на 15 января

  • Приснилась курица или петух – к прибыли
  • Яркий месяц в небе – поднимется сильный ветер
  • Сороки у дома летают – к скорой вьюге.

Ранее мы рассказывали, чего нужно остерегаться каждому знаку зодиака.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

НАТО приняла решение о приеме Украины и Грузии - Столтенберг

Вопрос о сроках пока остается открытым

Россия обыгрывает Запад без лишних движений - Bloomberg

Кремль заставил оппонентов искать компромиссы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей