Как спастись от влияния ретроградного Меркурия: советы астролога

Как спастись от влияния ретроградного Меркурия: советы астролога
Фото: pixabay.com
14 января в жизни россиян наступил сложный период

Даже люди, далекие от астрологии и гороскопов, наслышаны о пресловутом негативном воздействии Меркурия в ретрограде. Действительно, когда планета пребывает в таком состоянии, многие обитатели Земли ощущают трудности в разных сферах жизни. Однако существуют способы, которые позволяют минимизировать пагубные последствия влияния ближайшей к Солнцу планеты. Дельными рекомендациями поделилась опытный астролог Ольга Архангельская.

Очередной период Меркурия в ретрограде наступил 14 января и продлится до 4 февраля. Наибольшее влияние такое положение небесного тела оказывает на сферу коммуникаций между людьми. Велика вероятность, что уровень понимания с окружающими резко понизится.

Также серьезно повысится количество ошибок в работе и заполнении документов. Возможна потеря вещей и другие неприятности.

Для того чтобы снизить пагубное влияние Меркурия в особо опасный период, нужно быть максимально внимательными. Астролог не советует планировать на обозначенные даты крупные приобретения. Точно не стоит покупать средства передвижения, а также различные гаджеты.

Архангельская добавила, что подписание договоров, заключение контрактов стоит перенести на более благоприятный период. Медицинское обследование, проведенное в эти даты, позже лучше перепроверить. Выполнение простых рекомендаций позволит пережить Меркурий в ретрограде без особых последствий.

Недавно известный российский астролог Павел Глоба перечислил пять любимчиков фортуны в наступившем году.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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