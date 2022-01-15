Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на воскресенье

Луна в это воскресенье окажется в знаке Рак. В этот день лучше не решать никаких финансовых вопросов, а вот делам любовным и семейным можно посвятить время. День отлично подойдет и для саморазвития. Главное, не планировать никаких серьезных дел.

Овен

Творческим представителям знака очень повезет 16 января. Овны смогут проявить свои таланты во всей красе. Не стесняйтесь показывать людям, на что вы способны. Это может благотворно повлиять на вашу дальнейшую судьбу.

Телец

Тельцам стоит воздержаться от финансовых операций в этот день. Не тратьте деньги и не давайте никому в долг, советуют астрологи. Если нужно срочно что-то приобрести, сделайте это в понедельник. Так можно избежать брака вещи и других проблем.

Близнецы

16.01.2022 хорошо подойдет для семейного отдыха. Близнецам стоит не ждать действий со стороны любимых, а брать все в свои руки. Отправляйтесь с родными на природу или устройте вечером посиделки.

Рак

Раков ожидает романтический день. Будет шанс встретить любимого человека. Однако не торопитесь и приглядитесь к человеку, который вам понравится. Роман, который начнется головокружительно, может быстро закончится.

Лев

16.01. Львам стоит позаботиться о своем здоровье. Можно заняться спортом или проверить состояние здоровья. Воскресенье подходит также для косметологических процедур, новой стрижки или кардинальной смены имиджа.

Дева

Астрологи советуют Девам задуматься о своей жизни, приносит ли вам счастье то, что в ней есть. Если что-то доставляет дискомфорт, то лучше это исправить именно 16 января, когда Вселенная вам благоволит.

Весы

День будет эмоциональным. Весам не стоит поддаваться на провокации. Лучшая защита в это воскресенье – молчание. Не отвечайте тем, кто попытается втянуть вас в конфликт, будет только хуже.

Скорпион

Скорпионам стоит воздержаться от помощи и советов окружающим. Как бы не хотелось повлиять на ситуацию, непрошенная забота только навредит и другим, и вам.

Стрелец

Отправляйтесь на встречу с друзьями. Стрельцам сейчас важно подзарядиться позитивной энергией. Вдохновят на новые свершения и идеи хорошие знакомые.

Козерог

Астрологи советуют сделать что-то неожиданное. Козерогам нужно привлечь в свою жизнь что-то новенькое. Можно начать с небольшого и пойти за продуктами в новый магазин, а можно отправиться на слепое свидание.

Водолей

16 января отлично подойдет для учебы. В это воскресенье Водолеи как губки будут впитывать новую информацию, которая в скором времени вам очень пригодится.

Рыбы

Перед Рыбами встал вопрос, что делать дальше в профессиональном плане. Если сейчас не возьметесь всерьез за работу, еще долго не сможете наладить эту сторону жизни, предупреждают астрологи.

Ранее "Утро" рассказывало, кто станет любимчиком фортуны в 2022 году.