Приметы на 16 января: что нельзя делать в Гордеев день

Приметы на 16 января: что нельзя делать в Гордеев день
Фото: www.pixabay.com
В эту дату православные чтут память святого Гордея

Святой Гордей умер страшной смертью за свою веру в Христа много столетий назад. С тех пор церковь почитает этого святого и возносит ему молитвы.

Что нельзя делать на Гордея

Считается, что в эту дату под особым вниманием высших сил оказываются гордецы. Тот, кто позволит себе хвастовство и будет направо и налево рассказывать о своих достижениях, вскоре горько об этом пожалеет. Нельзя говорить об успехах в карьере, а также хвастаться достижениями своих наследников. В противном случае можно лишиться всего, о чем было сказано. Гордецов ждет крах карьеры, а также серьезные проблемы в семье. Более того, могут сильно заболеть маленькие дети.

На Руси считали, что без особой надобности выходить за пределы дома 16 января не стоит. В эту дату активизируется негативная энергия, начинается разгул нечистой силы. Особенно опасно отправляться в уединенные места или на лесную прогулку.

Также воскресенье нельзя проводить в праздности. Кто весь день пролежит на кровати, рискует серьезно подорвать свое здоровье. А еще в эту дату не стоит брать в долг. В противном случае можно провалиться в финансовую яму.

Приметы

  1. Погода, которая установится 16 января, покажет, каким будет март.
  2. Ночное светило ярко озаряет землю – скоро наступят лютые морозы.
  3. С неба валит снег – вскоре за окном сильно похолодает.
  4. Чистое звездное небо обещает ясный, погожий день.


Ранее "Утро" рассказывало, почему оставлять волосы в парикмахерской – дурная примета.

Ольга ФЕДОРОВА
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