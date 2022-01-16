Курс рубля
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
Как правило, люди возлагают надежды на улучшение жизни в новом году. Конец января исполнит мечты сразу нескольких знаков зодиака, считает ясновидящая Кажетта Ахметжанова.
Раков ждут перемены в профессиональной сфере. Кому-то захочется поменять место работы, и это будет удачным решением. Кто-то получит повышение и прибавку к зарплате.
Представители знака смогут сделать все задуманное, потому что заранее распределили силы. Анализ и прагматизм позволят добиться намеченного.
Во второй половине января Весов ждут приятные события, которые благотворно повлияют на толщину кошелька. Обратить внимание стоит на культурную часть жизни.
Поправить свое финансовое положение смогут те, кто занимается бизнесом. А также финансовая удача улыбнется инвесторам. Однако нужно внимательно подходить к вопросу вложения денег.
Козероги получат средства благодаря партнеру. Однако нужно внимательно изучить документы, которые любимый предложит подписать, на всякий случай.
Ранее "Утро" рассказывало, как спастись от ретроградного Меркурия.
Операция в Казахстане должна охладить пыл противников Москвы и Минска
Кремль заставил оппонентов искать компромиссы