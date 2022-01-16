Пяти знакам зодиака улыбнется финансовая фортуна в конце января

Пяти знакам зодиака улыбнется финансовая фортуна в конце января
Фото: pixabay.com
Первый месяц нового года порадует многих

Как правило, люди возлагают надежды на улучшение жизни в новом году. Конец января исполнит мечты сразу нескольких знаков зодиака, считает ясновидящая  Кажетта Ахметжанова. 

Рак

Раков ждут перемены в профессиональной сфере. Кому-то захочется поменять место работы, и это будет удачным решением. Кто-то получит повышение и прибавку к зарплате.

Дева

Представители знака смогут сделать все задуманное, потому что заранее распределили силы. Анализ и прагматизм позволят добиться намеченного.

Весы

Во второй половине января Весов ждут приятные события, которые благотворно повлияют на толщину кошелька. Обратить внимание стоит на культурную часть жизни.

Скорпион

Поправить свое финансовое положение смогут те, кто занимается бизнесом. А также финансовая удача улыбнется инвесторам. Однако нужно внимательно подходить к вопросу вложения денег.

Козерог

Козероги получат средства благодаря партнеру. Однако нужно внимательно изучить документы, которые любимый предложит подписать, на всякий случай. 

Ранее "Утро" рассказывало, как спастись от ретроградного Меркурия. 

Источник: Лиза ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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