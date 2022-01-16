К концу Святок активизируется нечисть, верили на Руси

17 января в народе прозвали днем Зосимы. Суеверные в эту дату гоняли чертей, чтобы отвести беды от дома.



Что можно делать в день Зосимы

Святому Зосиме, которого также называли пчельником, оказывали почести. Так, в этот день на столе непременно должны были быть мед либо сладости с ним.

Суеверные 17 января гоняли чертей. Чтобы напугать нечисть, крестьяне выворачивали наизнанку тулупы и ходили по улице с кочергами, "выгоняя" ее из домов.

Девушки, мечтающие о замужестве, гадали на звездах. Если, выйдя во двор, они видели Большую Медведицу по правую руку, это сулило скорый брак. А если же девушка видела Млечный путь, это было не очень хорошим знаком – в ближайший год замужества не будет.

Что нельзя делать 17 января

В день Зосимы дурной приметой считалось обижать животных. Суеверные говорили, что так можно накликать беды, в том числе и проблемы со здоровьем.

17 января не стоит пить спиртное.

Суеверные также говорили, что разговор беременной женщины с незнакомцем на улице может обернуться бедой. Мол, это нечисть прикидывается человеком, чтобы напакостить.

Начинать новые проекты 17 января не стоит, лучше перенести на другой день, иначе успеха не жди.

Приметы на 17 января 2022 года

Если в этот день выпадет много снега, пчелы принесут много меда в этом году.

Мороз и безоблачное небо сулят долгие холода.

О затяжных морозах предупреждают и низко висящие облака.