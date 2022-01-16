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17 января в народе прозвали днем Зосимы. Суеверные в эту
дату гоняли чертей, чтобы отвести беды от дома.
Святому Зосиме, которого также называли пчельником, оказывали почести. Так, в этот день на столе непременно должны были быть мед либо сладости с ним.
Суеверные 17 января гоняли чертей. Чтобы напугать нечисть, крестьяне выворачивали наизнанку тулупы и ходили по улице с кочергами, "выгоняя" ее из домов.
Девушки, мечтающие о замужестве, гадали на звездах. Если, выйдя во двор, они видели Большую Медведицу по правую руку, это сулило скорый брак. А если же девушка видела Млечный путь, это было не очень хорошим знаком – в ближайший год замужества не будет.
Если в этот день выпадет много снега, пчелы принесут много меда в этом году.
Мороз и безоблачное небо сулят долгие холода.
О затяжных морозах предупреждают и низко висящие облака.
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