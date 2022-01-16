Кто поймает удачу за хвост, а кому стоит быть осторожнее – в подробном астрологическом прогнозе

О том, как начнется новая неделя для всех знаков зодиака, расскажут звезды.



Овен

17.01.2022 весьма удачный день для путешествий и рабочих поездок. Если на это время запланировано начало отпуска, он пройдет весело и без происшествий, говорят звезды. Отвлекитесь от проблем и наслаждайтесь жизнью.

Телец

Звезды советуют заняться своей внешностью. Благоприятный день для похода в салон красоты, различных процедур у косметолога. Если давно хотели обновить гардероб и сменить имидж, смело отправляйтесь за покупками.

Близнецы

17 января не стоит игнорировать советы от опытных коллег. Вполне вероятно, что их знания очень скоро вам пригодятся и помогут подняться выше по карьерной лестнице. Вечером вас ожидает романтический сюрприз, говорят звезды. Ну, а одиноким Близнецам выпадет шанс встретить свою вторую половинку.

Рак

Ракам звезды советуют быть сдержаннее и не реагировать на происходящее слишком бурно. Дипломатичность и готовность идти на компромиссы могут помочь заключить весьма выгодные сделки в понедельник. Возможно, в понедельник вам придется отправиться в командировку.

Лев

У Львов понедельник выдастся вполне спокойным и даже расслабленным. На работе все будет идти как по маслу, говорят звезды, дома тоже – тишь да гладь. Возможно, кому-то из близких или друзей понадобится помощь. Не отказывайте в поддержке.

Дева

Если давно планировали крупную покупку, 17 января – удачный день для шоппинга. В этот день также может повезти в лотерею, предрекают звезды. Потраченные в понедельник деньги вернутся в двукратном объеме.

Весы

На работе ваши старания оценят по заслугам. А вот в семье может быть не все гладко. Вероятны ссоры и недопонимания с детьми. Постарайтесь держать себя в руках и не раздувать конфликт. Вполне возможно, что буря утихнет сама собой, а виновные осознают свои ошибки и извинятся.

Скорпион

Скорпионам в понедельник звезды советуют плыть по течению. День неудачен для новых проектов и активной деятельности. Начатые 17 января дела могут затянуться надолго и не принесут в итоге достойных плодов.

Стрелец

Помните о том, что за черной полосой обязательно последует белая. Звезды говорят, что неприятности скоро закончатся. Постарайтесь сосредоточиться на хороших моментах жизни и не варитесь в негативных эмоциях.

Козерог

У Козерогов в понедельник могут возникнуть проблемы со здоровьем, предупреждают звезды. Однако ничего серьезного гороскоп на 17 января не предвещает. В этот день стоит воздерживаться от споров и контролировать свои эмоции.

Водолей

Водолеям желательно не планировать никаких важных дел на понедельник. 17 января все будет валиться из рук. Если вы поссоритесь с кем-то из знакомых, не огорчайтесь. Вероятно, это знак, что человек был лишним в вашей жизни. Вечер проведите в спокойной обстановке, расслабьтесь за вкусным ужином, посмотрите любимый фильм.

Рыбы

Тем, у кого накопились проблемы в личной жизни, выпадет шанс их решить. Если ваш партнер захочет откровенного разговора, не отказывайтесь. Беседа пойдет вам на пользу и поможет понять друг друга. Устройте вечером романтический ужин и забудьте старые обиды.