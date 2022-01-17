Гороскоп на неделю с 17 по 23 января

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января
Фото: www.pixabay.com
Период отлично подходит для запуска серьезных перемен в жизни

С 17 по 23 января представители всех зодиакальных домов ощутят в себе силы стать хозяином собственной судьбы. В эти даты можно запустить новый проект или признаться любимому человеку в чувствах.

Овен

Звезды советуют Овнам задуматься об организации путешествия. Представителям этого зодиакального круга нужна перезагрузка. Также неделя отлично подходит для деловых переговоров и реализации бизнес-идей.

Телец

17-23 января лучше посвятить себе любимому. Тельцам давно пора встряхнуться. Представители этого знака зодиака могут отправиться в спа либо заняться поиском образовательного курса. Тельцам необходимо развивать свою творческую энергию.

Близнецы 

Астрологи советуют Близнецам особенно внимательно прислушиваться к рекомендациям других людей. В этот период слова окружающих будут очень вам полезны. Также резко активизируются способности собственной интуиции.

Рак

Раки будут особо успешны в проведении деловых переговоров. На этой неделе возможно заключение контракта, который в будущем сыграет серьезную роль в развитии карьеры представителей данного зодиакального круга. Дома возможны небольшие склоки.

Лев

17.01-23.01 Львы почувствуют полную гармонию с окружающим миром и внутреннее удовлетворение. Фортуна будет на стороне представителей этого зодиакального круга – все задачи решатся без серьезных энергетических затрат. Возможно продвижение по карьерной лестнице или крупные финансовые поступления.

Дева

Девы наконец-то могут отправиться на долгожданный шоппинг. Все сделанные в эти даты приобретения будут полезными. Не жалейте денег – пришло время порадовать себя. Также возможно приятное знакомство.

Весы

Вселенная обещает Весам, что именно в период с 17 по 23 января они наконец-то смогут воспользоваться плодами своих усердных трудов. В этот раз ваши заслуги оценят по достоинству. В семье будет царить покой и гармония.

Скорпион

Новую неделю представителям этого зодиакального круга лучше провести спокойно. Вселенная не советует Скорпионам ввязываться в серьезные дела и проявлять активность. Все ваши инициативы рискуют потерпеть крах, так что неблагоприятный период лучше просто переждать.

Стрелец 

Стрельцы также приблизятся к началу сложного периода жизни. Однако унывать не стоит, тяжелые времена вскоре завершатся. Главная задача сейчас – держать себя в руках и не проявлять агрессивность к окружающим. Ваша злость только усугубит ситуацию.

Козерог

У Козерогов резко повышается риск подхватить опасную инфекцию или получить травму. В эти дни лучше воздержаться от шумных вечеринок и новых знакомств. Неделю следует провести в спокойной атмосфере. Можно заняться творчеством или планированием на будущее.

Водолей

Благоприятный период. В начале недели возможны небольшие проблемы, однако Водолеи легко с ними справятся. Неделя обещает серьезные перемены в личной жизни и карьере.

Рыбы

Рыбы получат в свои руки инструменты решения любых проблем. В эти даты наконец-то можно доделать начатые ранее дела и довести их до ума. Есть отличный шанс разобраться с давними конфликтами – простое извинение и откровенный разговор способны спасти ситуацию.

Ранее астролог посоветовал, как спастись от влияния ретроградного Меркурия.

Ольга ФЕДОРОВА
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