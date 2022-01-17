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18 января православные отмечают Крещенский сочельник. Этот день также называют кануном Богоявления. В этот день завершаются все рождественские празднества, а также перестают гадать.
Главное блюдо дня, по традиции, – "сочиво" – разваренная рисовая или пшеничная каша. Ничего другого есть нельзя целый день.
Также в эту дату принято ходить в церковь и освящать воду. Делается это два раза – перед Крещением и 19 января. Освященную воду нужно немного выпить, а также окропить ею дом.
Также в этот день верующие окунаются в ледяную прорубь.
1. Нельзя конфликтовать, ругаться и думать о плохом.
2. В этот день под запретом спиртные напитки.
3. Не стоит выносить мусор из дома.
4. Рукоделием заниматься в эту дату – к беде.
5. Также на Руси верили, что в этот день нельзя тяжело работать, много есть вечером и веселиться.
6. Если хотите дать в долг деньги, сделайте это после Крещения.
1. По погоде 18 января определяют, какой выдастся Масленица.
2. Снег идет – урожай будет хорошим. А вот если никаких осадков нет, год будет голодным.
3. Сильный ветер – лето будет дождливым.
4. Если девушка увидела первым на улице мужчину, скоро выйдет замуж.
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