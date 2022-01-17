Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на вторник

Луна 18 января окажется в знаке Льва. А это значит, что энергия будет бить ключом. В эту дату можно успеть сделать все нависшие над вами дела. Главное правило вторника – не сидеть без дела.

Овен

Посвятите этот день общению. Овнам следует наладить контакт как с близкими родственниками, так и деловыми партнерами. Совместные идеи придутся очень кстати.

Телец

Тельцам же, наоборот, нужно избегать разговоров с окружающими. Астрологи советуют вам 18.01.2022 не слушать советы родных. В этот день нужно думать своей головой и принимать самостоятельно решения.

Близнецы

Хороший день для переезда. Близнеца сейчас важно определиться, как жить дальше. Пока звезды на вашей стороне, нужно действовать. Тем не менее, подходить к выбору нового места жительства нужно очень тщательно. Поспешное решение может обернуться против вас.

Рак

В этот вторник Ракам следует воздержаться от финансовых операций. Любые сделки или покупки окажутся неудачными. Лучше на другой день перенести и поход в банк или госструктуру.

Лев

Для Львов 18.01. станет благоприятным днем. Вы будете очень энергичны. Открывшееся вдруг второе дыхание лучше направить на творчество.

Дева

Представителей знака потянет на развлечения в этот день и даже авантюры. Однако берегитесь предложений о легком заработке. В окружении Дев есть люди, которые хотят вам насолить.

Весы

18 января Весам нужно позаботиться о своем здоровье. Есть риск обострения хронических заболеваний. Лучше в этот день избегать перенапряжений и стресса. Вечером погуляйте на свежем воздухе.

Скорпион

Представители знака будут разрываться во вторник. Скорпионам стоит с утра составить план действий и не отступать от него, несмотря на попытки окружающих отвлечь и просьбы помочь. Займитесь в этот день только своими делами.

Стрелец

Начало дня пройдет на позитиве. А вот вторая половина вторника потребует от Скорпионов усилий и терпения. Вечером вам может ждать неприятное известие, но не стоит расстраиваться. Любую проблему вам сейчас под силам решить.

Козерог

Козерогам 18 января нужно обратить внимание на свою вторую половинку. В последнее время вы отстранились, и это нужно срочно исправлять.

Водолей

День пройдет удачно. Водолеев ждет приятное известие – будет шанс улучшить свое финансовое положение.

Рыбы

Рыбам предстоит доказывать свою правоту. Однако делать это не следует с криками и оскорблениями. Спокойный тон поможет убедить собеседника в том, что вы знаете лучше.

Ранее "Утро" делилось гороскопом на неделю для всех знаков зодиака.