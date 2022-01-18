В этот праздник ни в коем случае нельзя думать плохо

Православная церковь традиционно отмечает 19 января Крещение. Утром верующие освящают в храмах воду, а затем идут окунаться в ледяную прорубь с целью очиститься. Купаться можно вплоть до обеда этого дня. Однако это разрешается, если нет никаких медицинских противопоказаний.

Освященной водичкой нужно умыться и окропить каждый угол в доме. Также верующие постятся до темноты. Однако угощают гостей вкусными постными блюдами.

Считается, что пары, которые женятся в эту дату, живут долго и счастливо.

Что нельзя делать на Крещение

1. Окунаться в прорубь нельзя без исповеди.

2. Не стоит подавать на праздничный стол четное количество блюд.

3. Заниматься уборкой, а также стиркой запрещается.

4. Занятия по рукоделию лучше отложить на другой день.

5. Также под запретом финансовые операции – нельзя отдавать деньги или брать в долг.

Приметы на 19 января

1. Облака заволокли небо – будет хороший урожай зерновых.

2. Холод на Крещение предвещает засушливое лето.

3. Снег на праздник – меда будет много. Если осадки выпали утром – год выдастся финансово удачным.

4. Оттепель – к бедам.

5. Разбить тарелку на Крещение – к скорой свадьбе.

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