Курс рубля
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- Рублю предрекли максимально благоприятную ситуацию уже в начале 2022 года
Луна 19 января все еще будет в знаке Льва. В этот день стоит избегать стресса и лишних волнений. Среду хорошо будет посвятить делам, которые не требуют больших усилий и много времени.
День подойдет для деловых переговоров. Однако Овнам следует проявить инициативу и провести встречу вне стен офиса, чтобы настроить партнеров на нужный вам лад.
Астрологи советуют Тельцам 19 января порадовать себя чем-то любимым. Сделать это лучше самостоятельно, не прибегая к помощи друзей или родственников. Научитесь проводить время наедине с собой.
Близнецам придется потратить среду на выяснение отношений. Представителям знака нужно быть сдержанными, но твердыми в своих убеждениях. Только так вы сможете выйти из ситуации победителем.
19.01.2022 Рака может показаться, что все вокруг идет не по плану. В какой-то момент вас охватит паника. Однако поддаваться ей не нужно. Лучше следуйте за ситуацией и не вмешивайтесь – она вас приведет к приятному.
Среда пройдет под знаком любви. Львы будут настроены на романтический лад. Обязательно проведите хоть полчаса со второй половинкой, чтобы подогреть чувства.
Представители знака встанут 19 января перед сложным выбором. К сожалению, чему бы сейчас Девы не отдали предпочтение, решить проблему не удастся. Поэтому выбирайте то, что не потребует от вас сильных денежных затрат.
Вы будете в центре внимания в эту среду. Весам стоит воспользоваться своим очарованием и завести новые знакомства. Сейчас важно обратить внимание на представителей творческих профессий. Эти люди могут сыграть важную роль в вашей жизни.
День будет благоприятным. 19.01.2022 Скорпионам нужно слушать свою интуицию. Если вам не захочется что-то делать, лучше этого занятия избежать.
Стрельцов ждут испытания в эту среду, которые пройти удастся не всем. Чтобы пережить этот день, вам нужно быть уверенными в себе. Тогда у вас все получится.
Астрологи предупреждают, что Козерогам придется пересмотреть свои взгляды на отношения с партнером. Если не хотите остаться в одиночестве, придется идти на уступки.
Водолеи, отправляйтесь на свидание вслепую. Встреча обещает стать судьбоносной. 19 января звезды на вашей стороне.
Отличный день для изучения чего-то нового. Рыбам пора взять за ум и немного поучиться. Спустя время вы скажете себе "спасибо".
Ранее "Утро" делилось гороскопом на неделю.
Елбасы заявил, что он никуда не уезжал
Решение территориального спора остается приоритетом для Токио