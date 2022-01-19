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20 января является очень важным днем для всех православных христиан. Верующие люди вспоминают одного из самых почитаемых святых Иоанна Крестителя. В народе этот день также получил название Иван-бражник.
В эту дату наши предки превращались в настоящих трезвенников. Считалось, что даже капля браги или пива может привести к серьезным последствиям и навлечь на дом большую беду. Поэтому на Руси 20 января праздничные обеды обходились без подобного рода алкогольных напитков.
А еще наши прапрапрадеды верили, что в эту дату нужно изменить обычный порядок вещей при приеме пищи. Начинать обеды с первых блюд – дурная примета. Так что 20 января можно обойтись без супа или перенести его напоследок.
Также на Ивана-бражника нельзя лениться. Если на этот день выпал выходной, обязательно займите себя каким-то полезным делом. В противном случае весь год можно провести в финансовой яме.
Также в эту дату не стоит принимать подарки от малознакомых людей. Подобного рода презент может привести к тяжелым болезням и большому горю в семье.
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