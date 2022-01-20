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21 января принято называть днем Просница. Именно таким словом на Руси обозначали январь. Наши предки в эту дату поклонялись богу Солнца Яриле и просили вернуть тепло. С этого времени светлеет все раньше. Православные же почитают Преподобного Григория.
Главной традицией дня считается поход в гости к родственникам. Гостей обязательно нужно угостить чем-то вкусным. Обязательно за столом нужно рассказывать интересные истории.
Крестные родители должны подарить своим крестникам мыло и полотенце, дети должны помыться, тогда будут расти здоровыми.
1. В эту дату нельзя работать. С 22 января наши предки возвращались к делам, так как рождественские праздники заканчивались, поэтому в последний нерабочий день отдыхали.
2. Не стоит думать о плохом 21 января.
3. Под запретом в этот день жадность. Нужно делиться с окружающими тем, что имеет человек, тогда Преподобный Григорий вознаградит тех, кто щедр.
4. Опасно отправляться в дорогу, если идет снег.
1. Сильный ветер – к холодному лету. Если ветра нет, будет тепло.
2. По погоде в эту дату определяли, каким будет август.
3. Домашние животные свернулись в клубок – скоро похолодает.
4. Видна Луна – ударят морозы.
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