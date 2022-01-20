Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на пятницу

Последний рабочий день на этой неделе принесет немало хлопот. Чтобы с достоинством справиться со всеми трудностями дня, нужно не стесняться обращаться за помощью к окружающим.

Овен

21 января Овнам стоит остерегаться завистников. Старайтесь поменьше разговаривать с коллегами на работе и ни в коем случае не сплетничайте.

Телец

Справиться с хандрой, одолевшей Тельцов, поможет спорт. Даже если вы крайне не любите физическую активность, сделать как минимум зарядку важно, предупреждают астрологи.

Близнецы

Горы – то, что нужно Близнецам в эту пятницу. Отправляйтесь хотя бы в небольшое путешествие, чтобы привести мысли в порядок.

Рак

День пройдет удачно. Ракам будет сопутствовать удача. Воспользуйтесь моментом и сделайте что-нибудь смелое, успех гарантирован.

Лев

Львы 21.01.2022 получат приятный подарок. Скорее всего, он будет денежный. Средства потратьте на что-нибудь приятное, так вы пошлете в космос верный сигнал, и вскоре деньги вновь к вам придут.

Дева

Представителей знака ждет романтическая пятница. Девы почувствуют, наконец, что в их личной жизни наступила прекрасная пора. И это чувство вас не обманет.

Весы

Весам захочется тратить деньги 21 января. Однако астрологи предупреждают, что транжирить пока не стоит. Лишние средства стоит копить.

Скорпион

Чувство юмора поможет Скорпионам справиться со всеми трудностями этой пятницы. Не теряйте веру в лучшее, и тогда все получится.

Стрелец

Стрельцам нужно 21.01. быть помягче с окружающими, не злитесь по пустякам. Обращайте внимание на то, что вам говорят близкие люди, сейчас им нужна ваша поддержка.

Козерог

В пятницу Козерогам нужно действовать так, как велит сердце. Оставьте рациональные доводы о том, что нужно поступить по-другому. Результат вас удивит.

Водолей

Астрологи советуют не обращать внимания на мнение окружающих. Сейчас Водолеи должны показать все свои навыки, сделать это можно, не стесняясь осуждения.

Рыбы

Ваша тяга к приключениям обострится 21 января. Однако Рыбам нужно быть осторожнее и дважды подумать, прежде чем что-то сделать.

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