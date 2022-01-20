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Последний рабочий день на этой неделе принесет немало хлопот. Чтобы с достоинством справиться со всеми трудностями дня, нужно не стесняться обращаться за помощью к окружающим.
21 января Овнам стоит остерегаться завистников. Старайтесь поменьше разговаривать с коллегами на работе и ни в коем случае не сплетничайте.
Справиться с хандрой, одолевшей Тельцов, поможет спорт. Даже если вы крайне не любите физическую активность, сделать как минимум зарядку важно, предупреждают астрологи.
Горы – то, что нужно Близнецам в эту пятницу. Отправляйтесь хотя бы в небольшое путешествие, чтобы привести мысли в порядок.
День пройдет удачно. Ракам будет сопутствовать удача. Воспользуйтесь моментом и сделайте что-нибудь смелое, успех гарантирован.
Львы 21.01.2022 получат приятный подарок. Скорее всего, он будет денежный. Средства потратьте на что-нибудь приятное, так вы пошлете в космос верный сигнал, и вскоре деньги вновь к вам придут.
Представителей знака ждет романтическая пятница. Девы почувствуют, наконец, что в их личной жизни наступила прекрасная пора. И это чувство вас не обманет.
Весам захочется тратить деньги 21 января. Однако астрологи предупреждают, что транжирить пока не стоит. Лишние средства стоит копить.
Чувство юмора поможет Скорпионам справиться со всеми трудностями этой пятницы. Не теряйте веру в лучшее, и тогда все получится.
Стрельцам нужно 21.01. быть помягче с окружающими, не злитесь по пустякам. Обращайте внимание на то, что вам говорят близкие люди, сейчас им нужна ваша поддержка.
В пятницу Козерогам нужно действовать так, как велит сердце. Оставьте рациональные доводы о том, что нужно поступить по-другому. Результат вас удивит.
Астрологи советуют не обращать внимания на мнение окружающих. Сейчас Водолеи должны показать все свои навыки, сделать это можно, не стесняясь осуждения.
Ваша тяга к приключениям обострится 21 января. Однако Рыбам нужно быть осторожнее и дважды подумать, прежде чем что-то сделать.
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