Некоторым дамам сложнее заключить брак

Несомненно, вопрос замужества является одним из самых главных в жизни большинства женщин. И пока одни выбирают из большого множества поклонников истинную вторую половинку, другие год за годом дожидаются своего принца на белом коне.

Зачастую поиск достойного жениха становится большой проблемой. Не исключено, что позднее замужество обусловлено положением звезд. Более того, многие астрологи сходятся во мнении, что женщины, рожденные под конкретными знаками зодиака, могут и вовсе остаться без спутника жизни.

Специалисты подчеркивают: некоторые женщины выходят замуж реже других. На каких же знаках зодиака лежит бремя возможного венца безбрачия?

ДЕВА

Логичный вывод напрашивается сам собой. Вероятно, наши предки, давшие созвездиям названия, обладали большой житейской мудростью. Не исключено, что трудности безбрачия породили старую присказку "остаться в девках". Эти дамы очень любят спорить, но далеко не каждый мужчина готов вынести строптивый характер – отсюда и проблемы.

ВОДОЛЕЙ

Женщины, родившиеся с 21 января по 19 февраля рискуют остаться без второй половинки на всю жизнь. Астрологи уверяют, что они могут спокойно обойтись и без супруга. Этим дамам в молодости хочется посвятить жизнь себе, отдыху, путешествиям. Чаще всего они задумываются о замужестве в более зрелом возрасте.

СТРЕЛЕЦ

Венец безбрачия грозит и этому знаку. Женщины, родившиеся под созвездием Стрельца, отличаются высокой активностью, тягой к спорту. По мнению специалистов, не все кавалеры способны подстроиться под особый ритм своих избранниц, что в итоге приводит к размолвке.

Кстати, недавно знаменитый иранский пророк сделал предсказание о судьбе России на 2022 год. Его видения актуальны для всех знаков зодиака.