Приметы на 22 января: что нельзя делать в Филиппов день

Приметы на 22 января: что нельзя делать в Филиппов день
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
В этот день обязательно нужно провести генеральную уборку

На Руси 22 января называли Флипповым днем. В эту дату принято было убираться, стирать одежду, проводить инвентаризацию хозяйства. После рождественских праздников было принято привести дом и себя в порядок. Обязательной традицией стал поход в баню. 

22 января пытаются задобрить домового, чтобы он не проказничал. Для этого ставят тапочки носками к входной двери.

Что нельзя делать в Филиппов день

1. Не стоит ругаться и ссориться. Нельзя высмеивать окружающих.

2. Запрещено сидеть без дела.

3. Нельзя оставлять дела незавершенными. 

4. Письма писать в эту дату не нужно, отложите на другой день.

Приметы на 22 января 

1. Светит солнце – урожай будет хорошим.

2. Вороны ходят по снегу – скоро потеплеет.

3. Метет метель – к холодному лету.

4. Домашние животные спят клубком или стремятся вернуться поскорее в тепло во время прогулки, скоро придут морозы.

Ранее "Утро" рассказывало, каким знакам зодиака повезет в феврале. 

Полина ИВАНОВА
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