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На Руси 22 января называли Флипповым днем. В эту дату принято было убираться, стирать одежду, проводить инвентаризацию хозяйства. После рождественских праздников было принято привести дом и себя в порядок. Обязательной традицией стал поход в баню.
22 января пытаются задобрить домового, чтобы он не проказничал. Для этого ставят тапочки носками к входной двери.
1. Не стоит ругаться и ссориться. Нельзя высмеивать окружающих.
2. Запрещено сидеть без дела.
3. Нельзя оставлять дела незавершенными.
4. Письма писать в эту дату не нужно, отложите на другой день.
1. Светит солнце – урожай будет хорошим.
2. Вороны ходят по снегу – скоро потеплеет.
3. Метет метель – к холодному лету.
4. Домашние животные спят клубком или стремятся вернуться поскорее в тепло во время прогулки, скоро придут морозы.
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