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Луна 22 января окажется в знаке Девы. Этот день хорошо посвятить генеральной уборке дома, на работе, в гараже и других значимых местах, а также отвлечься от повседневных забот.
Представителям знака окружающие будут предлагать различные варианты вечернего времяпрепровождения. Однако Овнам сейчас стоит отказаться от веселья и побыть в спокойной обстановке.
Звезды подготовили Тельцам на 22 января непросто испытание. Вам придется узнать, что все контролировать в этом мире невозможно. Чтобы справиться со стрессом, напоминайте себе, что все происходит к лучшему.
Позаботьтесь о своем здоровье. Близнецы в последнее время не щадили свой организм, поэтому пришла пора восполнить запас энергии и сил. Рабочий чат лучше отключить на субботу и воскресенье.
22.01.2022 Ракам предстоит забыть о своем эгоизме. Обратите внимание на окружающих, которым вы в последнее время мало давали тепла и заботы. Пора показать любимым, как они вам дороги.
Львам в субботу крупно повезет. Звезды приготовили вам денежный сюрприз. Причем это будет не разовая акция от Вселенной, а новый источник постоянного дохода.
Астрологи рекомендуют Девам наконец определиться с кругом своего общения. Если вы не хотите навсегда потерять с кем-то связь, пора этому человеку признаться в своих чувствах.
Вам 22.01. придется импровизировать. Весь план на день с утра же пойдет коту под хвост. Весам остается лишь с холодной головой решать встающие на их пути проблемы.
У Скорпионов есть проблема, разрешения которой они очень ждут. Однако избавиться от этой трудности в ближайшее время не удастся. Астрологи советуют смириться с ситуацией и отвлечься. Решение позже придет само.
Вселенная сейчас на стороне Стрельцов. Так что самое время браться за крупные проекты. Переезд, смена работы, свадьба – можно делать все.
Окружающие припомнят Козерогам их старые ошибки. Вероятно, вам станет очень стыдно и обидно. Не стоит отвечать задевшим вас людям, иначе Вселенная вас накажет.
Суббота, 22 января, будет очень удачной для Водолеев. Удастся сделать все запланированные дела и даже чуть больше.
На Рыб в этот день будет очень влиять ретроградный Меркурий. Все, что остается, перетерпеть эту субботу. Действуйте обдуманно и осторожно.
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