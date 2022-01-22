Приметы на 23 января: что нельзя делать в день Мины

Приметы на 23 января: что нельзя делать в день Мины
Фото: pixabay.com
Сплетничать и говорить неправду категорически запрещалось

Ежегодно 23 января православная церковь чтит память мученника Мины Александрийского или Красноречивого. Он погиб в начале IV века за веру.

Когда-то Мина был воином в Котуане. Император послал его сражаться со взбунтовавшимися христианами, однако тот делать этого не стал. Напротив, военный решил сам заниматься проповедью, приведя в последствие в христианство многих язычников.

Считалось, что мученник обладал способностями к целительству. На Руси его почитали как помощника в борьбе с глазными недугами.

Что можно и нельзя делать 23 января

  • В этот день православные молились о прозрении или хорошем сне. 
  • Женщины должны были посвящать время рукоделию, чтобы привлечь в дом удачу. При этом печь одиноким женщинам запрещалось, а другим – недопустимо было есть приготовленное, чтобы не провести весь год в одиночестве.
  • Нельзя было смотреть на мир через линзы тем, у кого не было проблем со зрением. Иначе можно было его лишиться. 
  • Пить из чужой посуды в день Мины считалось недопустимым.
  • Сплетни и ложь также были под запретом, чтобы не накликать на себя беду.

Приметы на 23 января

  • Ясная погода сулит морозы.
  • Снегопад – к плохому урожаю. 
  • Если ночью мерцание звезд сильное, то жди стужи. 
  • Сороки близко подлетают к жилым домам и прячутся под крыши – будет сильное похолодание.
Роман ИГНАТОВ
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