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Ежегодно 23 января православная церковь чтит память мученника Мины Александрийского или Красноречивого. Он погиб в начале IV века за веру.
Когда-то Мина был воином в Котуане. Император послал его сражаться со взбунтовавшимися христианами, однако тот делать этого не стал. Напротив, военный решил сам заниматься проповедью, приведя в последствие в христианство многих язычников.
Считалось, что мученник обладал способностями к целительству. На Руси его почитали как помощника в борьбе с глазными недугами.
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