Сплетничать и говорить неправду категорически запрещалось

Ежегодно 23 января православная церковь чтит память мученника Мины Александрийского или Красноречивого. Он погиб в начале IV века за веру.

Когда-то Мина был воином в Котуане. Император послал его сражаться со взбунтовавшимися христианами, однако тот делать этого не стал. Напротив, военный решил сам заниматься проповедью, приведя в последствие в христианство многих язычников.

Считалось, что мученник обладал способностями к целительству. На Руси его почитали как помощника в борьбе с глазными недугами.

Что можно и нельзя делать 23 января

В этот день православные молились о прозрении или хорошем сне.

Женщины должны были посвящать время рукоделию, чтобы привлечь в дом удачу. При этом печь одиноким женщинам запрещалось, а другим – недопустимо было есть приготовленное, чтобы не провести весь год в одиночестве.

Нельзя было смотреть на мир через линзы тем, у кого не было проблем со зрением. Иначе можно было его лишиться.

Пить из чужой посуды в день Мины считалось недопустимым.

Сплетни и ложь также были под запретом, чтобы не накликать на себя беду.

Приметы на 23 января