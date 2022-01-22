Астрологи советуют извиняться за сказанные в порыве чувств слова

В 10-е лунные сутки многим будет сложно выстраивать отношения с окружающими, из-за чего риск нарваться на конфликт слишком велик. Потребуется много сил, чтобы обуздать своих внутренних монстров и перестать раздражаться по пустякам.

Овен

Звезды советуют Овнам задействовать все свое обаяние при общении с другими людьми. В последствии это может обернуться для вас приятными событиями. Однако переходить к открытому флирту стоит только в том случае, если вы одиноки – в противном случае излишняя романтичность обернется потерей партнера.

Телец

Для Тельцов 23 января будет не самым лучшим днем. С самого утра вам будто не будет хватать на все сил. Это происходит из-за положений небесных тел, которые повлияют на жизненную энергию. Постарайтесь не планировать на этот период никаких важных дел.

Близнецы

Неудовлетворенность работой, личной жизнью будет вас преследовать, из-за чего день пройдет напряженно. Постарайтесь собраться с силами, даже если это будет трудно – второй половинке как никогда потребуется инициатива с вашей стороны. Будьте внимательны к своему здоровью, поскольку астрологи предупреждают о высоком риске травм.

Рак

Для Раков день пройдет спокойно. Вы будете ощущать хорошее настроение, дружелюбие по отношению к другим людям. Все испортить может лишь излишняя эмоциональность, поэтому важно сохранять нейтральное состояние.

Лев

23.01.2022 Львов ждет все или ничего: можно как обрести желаемое, так и потерять самое ценное. Поэтому необходимо внимательно расставить для себя приоритеты. Постарайтесь уделить время раздумьям в спокойной обстановке – это поможет настроиться на нужный лад.

Дева

Дев в этот день ждут приятные романтические приключения. Звезды уверяют, что 23 января можно отдаться чувствам с головой – это поможет не только в личной жизни, но и в профессиональном плане. Однако постарайтесь внимательней относиться к различным предложениям, поскольку у них могут быть неприятные последствия.

Весы

Большинство задуманных планов можно начать реализовывать в воскресенье, 23 января. Положение небесных тел будет благоприятно сказываться на всем. Вы сможете в короткие сроки завершить большое дело и извлечь максимальную выгоду из маленьких задач. Поэтому не бойтесь ставить перед собой глобальные цели.

Скорпион

Скорпионам этот день лучше посвятить путешествиям. Не бойтесь идти на риск – он, как правило, будет оправдан. Природа к вам благосклонна, поэтому время лучше уделить рыбалке, походу в парк и похожим активностям.

Стрелец

Стрельцы 23 января столкнуться с бурей эмоций. Перепады настроения могут преследовать вас весь день, что скажется на общей продуктивности. Постарайтесь найти занатие, которое поможет найти гармонию – это может быть работа, уборка дома, развлечения или медитация.

Козерог

Этот день представителям знака Козерог лучше посвятить новым знакомствам. В будущем они могут привести к приятным и неожиданным поворотам судьбы. Ваш партнер будет нуждаться в вашем внимании, поэтому не забывайте проявлять инициативу.

Водолей

Звезды советуют Водолеям провести этот день с заботой о себе: начать или возобновить занятия спортом, отказаться от вредных привычек и питаться сбалансированной пищей. Однако не исключены разочарования на любовном фронте. Постарайтесь отнестить к погасшим чувствам с пониманием – в будущем судьба уготовила вам много интересного.

Рыбы

Астрологический прогноз для Рыб 23 января советует уделить внимание старым целям. Постарайтесь завершить все начинания, чтобы с чистой головой вникнуть в предстоящие дела. Не исключено, что в отношениях со второй половинкой может наступить не лучшая полоса, однако скоро она пройдет, наберитесь терпения.