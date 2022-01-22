Гороскоп на 23 января 2022 года

Гороскоп на 23 января 2022 года
Фото: pixabay.com
Астрологи советуют извиняться за сказанные в порыве чувств слова

В 10-е лунные сутки многим будет сложно выстраивать отношения с окружающими, из-за чего риск нарваться на конфликт слишком велик. Потребуется много сил, чтобы обуздать своих внутренних монстров и перестать раздражаться по пустякам.

Овен

Звезды советуют Овнам задействовать все свое обаяние при общении с другими людьми. В последствии это может обернуться для вас приятными событиями. Однако переходить к открытому флирту стоит только в том случае, если вы одиноки – в противном случае излишняя романтичность обернется потерей партнера.

Телец

Для Тельцов 23 января будет не самым лучшим днем. С самого утра вам будто не будет хватать на все сил. Это происходит из-за положений небесных тел, которые повлияют на жизненную энергию. Постарайтесь не планировать на этот период никаких важных дел. 

Близнецы

Неудовлетворенность работой, личной жизнью будет вас преследовать, из-за чего день пройдет напряженно. Постарайтесь собраться с силами, даже если это будет трудно – второй половинке как никогда потребуется инициатива с вашей стороны. Будьте внимательны к своему здоровью, поскольку астрологи предупреждают о высоком риске травм.

Рак

Для Раков день пройдет спокойно. Вы будете ощущать хорошее настроение, дружелюбие по отношению к другим людям. Все испортить может лишь излишняя эмоциональность, поэтому важно сохранять нейтральное состояние.

Лев

23.01.2022 Львов ждет все или ничего: можно как обрести желаемое, так и потерять самое ценное. Поэтому необходимо внимательно расставить для себя приоритеты. Постарайтесь уделить время раздумьям в спокойной обстановке – это поможет настроиться на нужный лад.

Дева

Дев в этот день ждут приятные романтические приключения. Звезды уверяют, что 23 января можно отдаться чувствам с головой – это поможет не только в личной жизни, но и в профессиональном плане. Однако постарайтесь внимательней относиться к различным предложениям, поскольку у них могут быть неприятные последствия.

Весы

Большинство задуманных планов можно начать реализовывать в воскресенье, 23 января. Положение небесных тел будет благоприятно сказываться на всем. Вы сможете в короткие сроки завершить большое дело и извлечь максимальную выгоду из маленьких задач. Поэтому не бойтесь ставить перед собой глобальные цели.

Скорпион

Скорпионам этот день лучше посвятить путешествиям. Не бойтесь идти на риск – он, как правило, будет оправдан. Природа к вам благосклонна, поэтому время лучше уделить рыбалке, походу в парк и похожим активностям. 

Стрелец

Стрельцы 23 января столкнуться с бурей эмоций. Перепады настроения могут преследовать вас весь день, что скажется на общей продуктивности. Постарайтесь найти занатие, которое поможет найти гармонию – это может быть работа, уборка дома, развлечения или медитация.

Козерог

Этот день представителям знака Козерог лучше посвятить новым знакомствам. В будущем они могут привести к приятным и неожиданным поворотам судьбы. Ваш партнер будет нуждаться в вашем внимании, поэтому не забывайте проявлять инициативу.

Водолей

Звезды советуют Водолеям провести этот день с заботой о себе: начать или возобновить занятия спортом, отказаться от вредных привычек и питаться сбалансированной пищей. Однако не исключены разочарования на любовном фронте. Постарайтесь отнестить к погасшим чувствам с пониманием – в будущем судьба уготовила вам много интересного.

Рыбы

Астрологический прогноз для Рыб 23 января советует уделить внимание старым целям. Постарайтесь завершить все начинания, чтобы с чистой головой вникнуть в предстоящие дела. Не исключено, что в отношениях со второй половинкой может наступить не лучшая полоса, однако скоро она пройдет, наберитесь терпения.

Роман ИГНАТОВ
новости партнеров

Крушению МН17 предшествовал визит военных атташе США на аэродром Днепра – видео

Представители ВВС США координировали действия авиации СБУ на юго-востоке Украины

Итальянский шеф-повар рассказал о поведении Путина на закрытых мероприятиях

Итальянец не раз готовил для главы РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей