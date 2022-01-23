Курс рубля
- Рублю предрекли максимально благоприятную ситуацию уже в начале 2022 года
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
- Эксперт предсказал падение доллара до 60 рублей
Чего ждать от понедельника, расскажут звезды.
24.01.2022 звезды предвещают успех во всех делах. Не исключено, что вам предстоит повышение. День предстоит насыщенный, поэтому вечером постарайтесь восстановить силы. Проведите время с друзьями или семьей, расслабьтесь.
Представителям этого знака зодиака 24 января выпадет шанс, наконец, разрешить ситуацию, которая давно не давала покоя. В финансовых вопросах стоит быть осторожнее, предупреждают звезды. Неудачный день для покупок и крупных трат. Возможны семейные конфликты, постарайтесь проявить дипломатичность.
В понедельник постарайтесь не начинать новых проектов и не принимать важных решений. Звезды предвещают неожиданную прибыль. Одинокие Близнецы, возможно, встретят сегодня свою вторую половину.
Неудачный день для смены работы и начала новых важных дел. День предстоит напряженный, постарайтесь сконцентрироваться. Возможны проблемы со здоровьем, предупреждают звезды. Прислушайтесь к своему организму и не забывайте об отдыхе.
Львам 24 января стоит быть аккуратнее с деньгами. Плохой день, чтобы брать кредиты или одалживать кому-то деньги. Постарайтесь не хвататься за несколько дел сразу, лучше доведите до конца одно. Иначе велика вероятность, что работа вообще не принесет плодов.
Девам лучше не планировать на понедельник важных встреч и крупных сделок. Возможны конфликты на работе, постарайтесь сдерживать эмоции. Не стоит забывать о здоровье, предупреждают звезды. Даже небольшая зарядка каждый день принесет ощутимую пользу.
Удачный день для начала обучения, повышения квалификации. Одиноким звезды предвещают романтическую встречу. День также благоприятен для постановки целей на будущее.
Звезды не советуют в этот день пить алкоголь и есть нездоровую пищу. От принятия важных решений 24 января лучше воздержаться. Вечером вы, возможно, получите приятные известия от давних знакомых.
Вам выпадет шанс проявить себя на службе. Начальство наверняка оценит ваши старания по достоинству. Осторожно относитесь к тому, что вам предлагают незнакомцы, особенно если речь идет о денежных вложениях.
24 января звезды советуют прислушаться к мнению опытных коллег при принятии важных решений. Возможно, в понедельник стоит рискнуть при заключении сделок. Это может принести хорошие плоды.
Возможно, в этот день за вашей спиной будут сплетничать недоброжелатели. Не поддавайтесь на провокации. Вечер проведите со второй половиной, устройте романтический ужин, посмотрите любимый фильм. Это поможет укрепить отношения.
Звезды советуют больше времени проводить с близкими. Не отказывайте в помощи тем, кто о ней попросит. В понедельник не стоит делать крупных покупок.
Представители ВВС США координировали действия авиации СБУ на юго-востоке Украины
Итальянец не раз готовил для главы РФ