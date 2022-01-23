Подробный астрологический прогноз для мужчин и женщин

Чего ждать от понедельника, расскажут звезды.



Овен

24.01.2022 звезды предвещают успех во всех делах. Не исключено, что вам предстоит повышение. День предстоит насыщенный, поэтому вечером постарайтесь восстановить силы. Проведите время с друзьями или семьей, расслабьтесь.

Телец

Представителям этого знака зодиака 24 января выпадет шанс, наконец, разрешить ситуацию, которая давно не давала покоя. В финансовых вопросах стоит быть осторожнее, предупреждают звезды. Неудачный день для покупок и крупных трат. Возможны семейные конфликты, постарайтесь проявить дипломатичность.

Близнецы

В понедельник постарайтесь не начинать новых проектов и не принимать важных решений. Звезды предвещают неожиданную прибыль. Одинокие Близнецы, возможно, встретят сегодня свою вторую половину.

Рак

Неудачный день для смены работы и начала новых важных дел. День предстоит напряженный, постарайтесь сконцентрироваться. Возможны проблемы со здоровьем, предупреждают звезды. Прислушайтесь к своему организму и не забывайте об отдыхе.

Лев

Львам 24 января стоит быть аккуратнее с деньгами. Плохой день, чтобы брать кредиты или одалживать кому-то деньги. Постарайтесь не хвататься за несколько дел сразу, лучше доведите до конца одно. Иначе велика вероятность, что работа вообще не принесет плодов.

Дева

Девам лучше не планировать на понедельник важных встреч и крупных сделок. Возможны конфликты на работе, постарайтесь сдерживать эмоции. Не стоит забывать о здоровье, предупреждают звезды. Даже небольшая зарядка каждый день принесет ощутимую пользу.

Весы

Удачный день для начала обучения, повышения квалификации. Одиноким звезды предвещают романтическую встречу. День также благоприятен для постановки целей на будущее.

Скорпион

Звезды не советуют в этот день пить алкоголь и есть нездоровую пищу. От принятия важных решений 24 января лучше воздержаться. Вечером вы, возможно, получите приятные известия от давних знакомых.

Стрелец

Вам выпадет шанс проявить себя на службе. Начальство наверняка оценит ваши старания по достоинству. Осторожно относитесь к тому, что вам предлагают незнакомцы, особенно если речь идет о денежных вложениях.

Козерог

24 января звезды советуют прислушаться к мнению опытных коллег при принятии важных решений. Возможно, в понедельник стоит рискнуть при заключении сделок. Это может принести хорошие плоды.

Водолей

Возможно, в этот день за вашей спиной будут сплетничать недоброжелатели. Не поддавайтесь на провокации. Вечер проведите со второй половиной, устройте романтический ужин, посмотрите любимый фильм. Это поможет укрепить отношения.

Рыбы

Звезды советуют больше времени проводить с близкими. Не отказывайте в помощи тем, кто о ней попросит. В понедельник не стоит делать крупных покупок.