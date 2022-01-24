Простудиться считалось плохим знаком

В народе 24 января окрестили Федосеевым днем. Нередко этот день был весьма морозным. С холодами связан ряд примет и поверий.



Что можно делать 24 января

В этот день крестьяне проводили специальный обряд, чтобы защититься от болезней. Для этого окуривали дом дымом, чтобы отпугнуть хвори. Малышей укутывали в шубы или шкуры.

По традиции в Федосеев день ходили в баню. Считалось, что это тоже поможет уберечься от проблем со здоровьем.

Что нельзя делать в Федосеев день

Заболеть в это время считалось плохой приметой. По народным поверьям, болезнь могла затянуться.

Считалось, что сильные морозы в этот день – происки нечисти, которую выгнали на Святки из домов. Поэтому 24 января запрещалось открывать настежь двери, а также браниться – все это могло привлечь злых духов в дом.

На улицу старались в Федосеев день не выходить, чтобы не натерпеться от нечистой силы. Если же выйти из дому было необходимо, прежде нужно было перекреститься.

Приметы на 24 января 2022 года

Много примет связано с погодой.

Мороз предвещает затяжные холода.

Если же в Федосеев день тепло, жди раннего наступления весны.