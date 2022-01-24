Приметы на 24 января: что нельзя делать в Федосеев день

Приметы на 24 января: что нельзя делать в Федосеев день
Фото: pixabay.com
Простудиться считалось плохим знаком

В народе 24 января окрестили Федосеевым днем. Нередко этот день был весьма морозным. С холодами связан ряд примет и поверий.

Что можно делать 24 января

В этот день крестьяне проводили специальный обряд, чтобы защититься от болезней. Для этого окуривали дом дымом, чтобы отпугнуть хвори. Малышей укутывали в шубы или шкуры.

По традиции в Федосеев день ходили в баню. Считалось, что это тоже поможет уберечься от проблем со здоровьем.

Что нельзя делать в Федосеев день

  • Заболеть в это время считалось плохой приметой. По народным поверьям, болезнь могла затянуться.
  • Считалось, что сильные морозы в этот день – происки нечисти, которую выгнали на Святки из домов. Поэтому 24 января запрещалось открывать настежь двери, а также браниться – все это могло привлечь злых духов в дом.
  • На улицу старались в Федосеев день не выходить, чтобы не натерпеться от нечистой силы. Если же выйти из дому было необходимо, прежде нужно было перекреститься.

Приметы на 24 января 2022 года

Много примет связано с погодой.

Мороз предвещает затяжные холода.

Если же в Федосеев день тепло, жди раннего наступления весны.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров

Крушению МН17 предшествовал визит военных атташе США на аэродром Днепра – видео

Представители ВВС США координировали действия авиации СБУ на юго-востоке Украины

Итальянский шеф-повар рассказал о поведении Путина на закрытых мероприятиях

Итальянец не раз готовил для главы РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей