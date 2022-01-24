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В народе 24 января окрестили Федосеевым днем. Нередко этот
день был весьма морозным. С холодами связан ряд примет и поверий.
В этот день крестьяне проводили специальный обряд, чтобы защититься от болезней. Для этого окуривали дом дымом, чтобы отпугнуть хвори. Малышей укутывали в шубы или шкуры.
По традиции в Федосеев день ходили в баню. Считалось, что это тоже поможет уберечься от проблем со здоровьем.
Много примет связано с погодой.
Мороз предвещает затяжные холода.
Если же в Федосеев день тепло, жди раннего наступления весны.
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