Звезды подскажут, как провести последние дни месяца зимы

В конце января многие представители зодиакального круга желают побыть наедине и услышать свои внутренние желания. Оно и понятно: слишком много времени вы проводите с внешним миром, забывая, что общение со всеми подряд стирает личные границы. Поэтому так долго ждете покоя.

Овен

Звезды предупреждают: тесно общаться с коллегами еще преждевременно. Дело в том, что вы плохо знаете всю подноготную. И сейчас нужно прицениваться, избирательно воспринимая людей. Иначе можете ошибиться и жестоко за это поплатиться.

Телец

Тельцам крайне важно держать себя в руках и не поддаваться эмоциям. Не лезьте на рожон, не пытайтесь спорить со всеми подряд. Все и так знают, насколько вы пылки, отчаянны и храбры.

Близнецы

Кому-то пора избавиться от проблем, которые доставляют окружающие люди. Нужно, наконец, заняться собой и подумать о личной жизни. Астрологи рекомендуют не увлекаться и не заниматься благотворительностью, растрачивая все силы на чужие проблемы. Живите для себя.

Рак

Ракам настала пора попутешествовать с семей. Даже поездка на три-четыре дня взбодрит и зарядит силами еще на пару месяцев. Давно вы не отдыхали – уже и забыли, как это делается.

Лев

Необходимо набраться терпения и отвлечься от соблазна вышвырнуть все бумаги, которыми завален ваш стол. Дело требует завершения.

Дева

Откройтесь миру. Он давно этого ждет. К вам тянутся люди, а вы бьете их по рукам и стараетесь оттолкнуть. Почаще выходите на улицу и принимайте приглашения от друзей и знакомых. На одной работе мир не заканчивается.

Весы

У Весов появился неожиданный и долгожданный шанс достичь профессионального успеха. Наконец-то можно заявить о себе. Не откладывайте и беритесь за возможность, хватайте ее за соломинку.

Скорпион

Появилось желание предаться манящей лени и ничего не делать? Пока еще рано. Отдохнуть сможете, как только завершите свои дела. А пока что можно позволить себе переводить дух небольшими передышками. Энергии еще хватает.

Стрелец

Не хватает ощущения полноценной свободы? Тут поможет генеральная уборка: освободитесь от всех ненужных вещей и выбросите весь мусор из дома. Сразу почувствуете, как пространство расширяется – и на личном уровне, в том числе.

Козерог

Приятная неделя. Впрочем, успех реален, если подходить к нему с умом: постоянно работать и соблюдать режим сна. Не перенапрягайтесь. Не действуйте сверх меры.

Водолей

У Водолеев есть неплохая возможность улучшить собственное финансовое положение. Тут необходимо вовремя подсуетиться – оказаться в нужное время в нужном месте. Не бойтесь рисков, пока что на кон вы ничего не ставите.

Рыбы

Смиритесь с тем, что люди не вечны: кто-то уходит и приходит. Не позволяйте себе резкость – окружающие так же ранимы, как и вы.

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