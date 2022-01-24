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С 25 января ночное светило окажется в знаке Близнецов. Это означает, что день располагает деловыми и дружескими встречами, а также краткосрочными и недолгими поездками – теми, которые займут не больше пары дней.
Овен
День обещает успехи как в карьере, так и дома. Деловые переговоры идут как нельзя лучше, близкие поддерживают вас во многих начинаниях. Однако, что важно, крайне не рекомендуется выставлять собственную самоуверенность напоказ.
Телец
Звезды рекомендуют отказаться от серьезных решений в эту пору. Материальное положение явно оставляет желать лучшего. А может быть еще хуже – из-за тайных завистников, поведение которых заставляет вас соблюдать величайшую осторожность.
Близнецы
Близнецы могут получить новые известия по почте. Пока что неясно, плохие они или хорошие. Звезды говорят, что полно и тех, и других. Вероятны романтические прогулки по вечерам у парка.
Рак
Ракам сама Судьба, кажется, обещает серьезные перемены в карьерном плане. Главное – суметь вовремя расположить к себе руководство. Если сможете это сделать, заветное повышение не за горами.
Лев
Вторник – день, который нужно посвятить творчеству. Все будет в порядке – главное, не лишать себя надежных источников постоянного вдохновения и продолжать искать новые. Помните об этом.
Дева
Полный различного рода активностей день. Кому-то нужно поразминаться, разогреть суставы и вспомнить о спортзале. А что касается важных деловых переговоров, их стоит перенести на начало следующей недели.
Весы
Прекрасная возможность для того, чтобы достичь успеха в утомительных и крайне надоедливых переговорах. Пользуйтесь такой возможностью.
Скорпион
Судьбоносные решения еще впереди. Пока что можно отдохнуть от повседневных дел. Интуиция на этот раз не подведет – благо, опыта у вас на нее вполне хватает.
Стрелец
Приятный день – как на личном фронте, так и в том, что касается профессиональных успехов и отношений с давними коллегами. Действуйте наиболее выгодным для себя образом – с чувством полной уверенности.
Козерог
День зависит исключительно от вас – вашего собственного настроя и демонстрируемого окружающим поведения. От вас требуется для достижения успеха напористость и уверенность в своих силах.
Водолей
Водолеям нужно соблюдать величайшую осторожность. Остерегайтесь соблазнов или обманов. Не все так хороши и добры, какими кажутся.
Рыбы
Астрологи уверены, что Рыбы столкнутся с серьезными жизненными потрясениями. Не исключены крупные поступления в финансовом плане. А еще на вас могут возложить ответственность за управление всем коллективом.
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