Гороскоп на 25 января 2022 года

Гороскоп на 25 января 2022 года
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака поможет провести вторник с пользой

С 25 января ночное светило окажется в знаке Близнецов. Это означает, что день располагает деловыми и дружескими встречами, а также краткосрочными и недолгими поездками – теми, которые займут не больше пары дней.

Овен

День обещает успехи как в карьере, так и дома. Деловые переговоры идут как нельзя лучше, близкие поддерживают вас во многих начинаниях. Однако, что важно, крайне не рекомендуется выставлять собственную самоуверенность напоказ.

Телец

Звезды рекомендуют отказаться от серьезных решений в эту пору. Материальное положение явно оставляет желать лучшего. А может быть еще хуже – из-за тайных завистников, поведение которых заставляет вас соблюдать величайшую осторожность.

Близнецы

Близнецы могут получить новые известия по почте. Пока что неясно, плохие они или хорошие. Звезды говорят, что полно и тех, и других. Вероятны романтические прогулки по вечерам у парка.

Рак

Ракам сама Судьба, кажется, обещает серьезные перемены в карьерном плане. Главное – суметь вовремя расположить к себе руководство. Если сможете это сделать, заветное повышение не за горами.

Лев

Вторник – день, который нужно посвятить творчеству. Все будет в порядке – главное, не лишать себя надежных источников постоянного вдохновения и продолжать искать новые. Помните об этом.

Дева

Полный различного рода активностей день. Кому-то нужно поразминаться, разогреть суставы и вспомнить о спортзале. А что касается важных деловых переговоров, их стоит перенести на начало следующей недели.

Весы

Прекрасная возможность для того, чтобы достичь успеха в утомительных и крайне надоедливых переговорах. Пользуйтесь такой возможностью.

Скорпион

Судьбоносные решения еще впереди. Пока что можно отдохнуть от повседневных дел. Интуиция на этот раз не подведет – благо, опыта у вас на нее вполне хватает.

Стрелец

Приятный день – как на личном фронте, так и в том, что касается профессиональных успехов и отношений с давними коллегами. Действуйте наиболее выгодным для себя образом – с чувством полной уверенности.

Козерог

День зависит исключительно от вас – вашего собственного настроя и демонстрируемого окружающим поведения. От вас требуется для достижения успеха напористость и уверенность в своих силах.

Водолей

Водолеям нужно соблюдать величайшую осторожность. Остерегайтесь соблазнов или обманов. Не все так хороши и добры, какими кажутся.

Рыбы

Астрологи уверены, что Рыбы столкнутся с серьезными жизненными потрясениями. Не исключены крупные поступления в финансовом плане. А еще на вас могут возложить ответственность за управление всем коллективом.

Ранее мы делились гороскопом на неделю с 24 по 30 января.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
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