Приметы на 25 января: что нельзя делать в Татьянин день

Приметы на 25 января: что нельзя делать в Татьянин день
Фото: imagebroker/Siepmann/www.globallookpress.com
В народе этот день также называют Бабий кут

Каждая хозяйка 25 января делала выпечку в форме солнца – считалось, это это делает погоду за окном теплее и привлекает приход весны.

Что можно делать 25 января 

  • Святая Татьяна не только покровительница своих тезок, но и студентов. 25 января стоит поставить свечку за везение в обучении, а также просить ума и памяти. 

  • В народе 25 января готовили сытный обед для всей семьи, и даже если кого-то нет рядом, для них оставляли на столе тарелку с едой. 

  • В Татьянин день важно сотворить доброе дело. Можно помочь нуждающемуся финансово, сделать пожертвование или прийти в приют для животных. 

  • Считается, что если 25 января загадать желание, оно точно сбудется. Чтобы так и случилось, с самого высокого места в округе смотреть на солнце и думать о загаданном очень искренне. 

Что нельзя делать в Татьянин день

  • Если делать добрые дела 25 января необходимо, то отказывать в просьбах и помощи никому нельзя, особенно если кто-то попросил у вас еды. 

  • Этот день нужно пребывать в хорошем настроении и радости, поэтому ругаться и браниться с кем-то очень нежелательно.

  • В Татьянин день также лучше не заниматься домашними делами – сделать всю работу следует заранее. 

Приметы на 25 января 2022 года 

Солнечная погода предвещает раннее возвращение птиц.  

Снег сулит дождливое лето, а вот метель и сильный ветер, наоборот, засуху и неурожай. 

Если увидите звездное небо в Татьянин день – ждите ранний приход весны. 


Марина ДИАНОВА
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