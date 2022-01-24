Каждая хозяйка 25 января делала выпечку в форме солнца – считалось, это это делает погоду за окном теплее и привлекает приход весны.

Святая Татьяна не только покровительница своих тезок, но и студентов. 25 января стоит поставить свечку за везение в обучении, а также просить ума и памяти.

В народе 25 января готовили сытный обед для всей семьи, и даже если кого-то нет рядом, для них оставляли на столе тарелку с едой.

В Татьянин день важно сотворить доброе дело. Можно помочь нуждающемуся финансово, сделать пожертвование или прийти в приют для животных.