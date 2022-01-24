Курс рубля
- Рублю предрекли максимально благоприятную ситуацию уже в начале 2022 года
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
- Эксперт предсказал падение доллара до 60 рублей
Каждая хозяйка 25 января делала выпечку в форме солнца – считалось, это это делает погоду за окном теплее и привлекает приход весны.
Святая Татьяна не только покровительница своих тезок, но и студентов. 25 января стоит поставить свечку за везение в обучении, а также просить ума и памяти.
В народе 25 января готовили сытный обед для всей семьи, и даже если кого-то нет рядом, для них оставляли на столе тарелку с едой.
В Татьянин день важно сотворить доброе дело. Можно помочь нуждающемуся финансово, сделать пожертвование или прийти в приют для животных.
Считается, что если 25 января загадать желание, оно точно сбудется. Чтобы так и случилось, с самого высокого места в округе смотреть на солнце и думать о загаданном очень искренне.
Если делать добрые дела 25 января необходимо, то отказывать в просьбах и помощи никому нельзя, особенно если кто-то попросил у вас еды.
Этот день нужно пребывать в хорошем настроении и радости, поэтому ругаться и браниться с кем-то очень нежелательно.
В Татьянин день также лучше не заниматься домашними делами – сделать всю работу следует заранее.
Солнечная погода предвещает раннее возвращение птиц.
Снег сулит дождливое лето, а вот метель и сильный ветер, наоборот, засуху и неурожай.
Если увидите звездное небо в Татьянин день – ждите ранний приход весны.
Президент страны не подвластен влиянию злых сил, уверяет прорицательница
Такое решение Госдеп объясняет угрозой военных действий со стороны Москвы