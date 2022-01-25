Обидеть кошку — обречь себя на несчастье

В народе 26 января называют Ермиловым днем. В эту дату советуется уделить особое внимание кошкам, так как питомец может предугадать погоду. А вот если обидеть кота – ничем хорошим это не закончится. Убийство животного в этот день обречет человека, который это сделал, на 7 лет бед.



Что можно делать 26 января

По возможности проведите этот день дома. Раньше считалось, что если лежать 26 января на печи, то все болезни обойдут человека стороной. В современных реалиях печь можно заменить на кровать.

Следует наблюдать за кошкой не только чтобы предугадать погоду, но и для излечения недугов. Если встать или лечь на то место, где питомец проводит больше всего времени, это принесет избавление от болезни.

Побалуйте своего питомца дополнительными угощениями и лаской. Если же нет своего кота, угостите бездомное животное или помогите котам в приюте.

Что нельзя делать в Ермилов день

Категорически нельзя обижать кошек. Причинять вред животным запрещается всегда, но если сделать это в Ермилов день, с человеком случится большая беда.

Запрещается ссориться. Избегайте конфликтов и общения с людьми, которые пытаются вас спровоцировать, и тогда день 26 января пройдет как по маслу.

Не болтайте. Речь идет о распространении слухов, сплетен. Старайтесь в этот день говорить что-то исключительно по делу и тщательнее подбирайте слова.

Приметы на 26 января 2022 года

Если кошка спит клубочком – будет мороз, а если же питомец катается по полу или лежит брюхом вверх, скоро придет тепло.

Круг из тумана вокруг Луны или месяца предвещает метель.

Треск в лесу – к долгому морозу, а вот лесной шум принесет снег и оттепель.