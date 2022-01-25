Гороскоп на 26 января 2022 года

Гороскоп на 26 января 2022 года
Фото: depositphotos.com
Астрологический прогноз подскажет, какой окажется среда

Растущая в Раке Луна обещает всем представителям зодиакального круга весьма интересные события в жизни, массу встреч, планов и ярких моментов. Главное, о чем нужно помнить – правильно составленный день и расставленные приоритеты подведут вас к успеху.

Овен

Решение сложных задач для Овнов реально лишь с помощью развитой интуиции. И такое преимущество рано или поздно подведет вас к весьма выгодному соглашению – подобный контракт вам еще никто не предлагал.

Телец 

Чтобы реализовать давние замыслы, потребуются советы друзей и близких. Ведь они знают вас так, как никто – уж со стороны виднее. Прислушайтесь к дельным вещам – совета лучше вам никто не даст.

Близнецы

Опирайтесь на поддержку авторитетов. Если вы лишены таковой, то нужно непременно обеспечить себе защиту со стороны более влиятельных лиц – такие найдутся, не переживайте.

Рак 

Судьбоносные решения вам придется принимать, опираясь исключительно на собственный ум. Проявляйте смелость и не теряйте энтузиазм: помните, что вы сами определяете дальнейшую жизнь.

Лев 

Львам светят прогресс и успехи в профессии. Вас могут поддержать влиятельные круги, до которых дошли слухи о ваших талантах. Такую возможность упускать просто преступно.

Дева

Девы легко могут столкнуться с разгоряченным и гневливым начальством, у которого просто с утра не задался день. И тут нужно опираться на веские, но осторожные аргументы, чтобы напомнить, что вы не просто не заслуживаете такого отношения, но и достойны повышения.

Весы

Не все складывается так, как мы того хотим. Но у нас все-таки имеются ресурсы для того, чтобы улучшить собственное положение. Помните об этом.

Скорпион

Оформление важных документов, отчеты и прочая скука обрушатся на вас снежным комом, который будет скатываться с горы еще несколько недель.

Стрелец 

Проблем избежать в полной мере не удастся – все-такие везение когда-то непременно заканчивается. Теперь все зависит не столько от Провидения, сколько от вас.

Козерог

Работа не сулит хорошей выгоды? Нужно зарекомендовать себя в другом месте. Но не сжигайте мосты раньше времени: тщательно найдите возможность, и лишь потом добивайтесь выгодных для себя условий.

Водолей 

Найти выход из сложной ситуации реально, только нужно подумать, к кому обратиться в столь непростое время. А еще звезды советуют вам откладывать денежные средства про запас – того требуют обстоятельства.

Рыбы

Упорство и ответственность всегда поощряемы. И деловые встречи пройдут сегодня на "ура" – вы явно зарекомендовали себя ответственным лицом, на которое можно возложить важнейшие вопросы.

Ранее мы делились гороскопом на неделю  с 24 по 30 января. 

Игорь ЛУКЬЯНОВ
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