Особо почитали в этот праздник животных

В народе этот день прозвали Нина – обряды скотины. Из названия следует, что в этот январский день особо обихаживали домашний скот, особенно коров. Им не только уделяли внимание, но и убирались в хлеву, где они проводят больше всего времени. А вот обижать кормилицу дома 27 января категорически запрещается, ведь если принести животному вред, семью будет ждать нехватка пропитания и достатка.



Что можно делать 27 января

Владельцам домашнего скота следует ласково поговорить со своими питомцами, чаще смотреть им в глаза и угостить свежим угощением. Уделите внимание домашним делам, приготовьте вкусный завтрак из молочных продуктов. Вообще любая работа в этот день будет хорошо удаваться, а давние начинания обязательно окупятся и увенчаются успехом. Садоводам сегодня следует заняться высадкой семян на рассаду. В этот срок нужно посадить те растения, которым нужно больше времени для роста, и тогда весной они будут готовы к пересадке.

Что нельзя делать в день Святой Нины

27 января запрещено обижать коров. Раньше в день Святой Нины их даже не забивали, а если и делали это, то только в исключительных ситуациях. Не кричите и ни на кого не обижайтесь. Будьте благоразумны, разговаривайте со всеми спокойно и мысленно отпускайте конфликтные ситуации. Так как Святая Нина известна как труженица, 27 января не следует лениться и долго спать.

Приметы на 27 января 2022 года

Если сон был радостный и светлый – человека ждет крепкое здоровье, но сели увидеть тяжелый сон, следует заняться своим самочувствием. Крик ворон предвещает метель в течение дня. Белые облака на небе сулят мороз, а вот иней на деревьях – к скорому теплу.