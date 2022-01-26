Гороскоп на 27 января 2022 года

Гороскоп на 27 января 2022 года
Фото: depositphotos.com
Звезды подскажут, что ждать каждому знаку зодиака в четверг

27 января у вас появятся неплохие шансы добиться желаемого результата. Благоприятные для смены деятельности обстоятельства – может быть, реально даже сменить надоевшую профессию, как многие того хотят. Время сделок, проведения финансовых операций и подписания договоров.

Овен

Добиться долгожданного успеха можно, если не отступать от запланированных действий. Не стоит принимать чужих советов – пока что вы не закончили со старыми делами. Чтобы приниматься за новые действия, нужно перевести дух и собраться с мыслями.

Телец 

От Тельцов требуется аккуратность с терпением для исправления допущенных ошибок. Тщательно проверяйте всю информацию, обдумывайте слова и не бросайтесь обещаниями, которые не так просто выполнить.

Близнецы

Разобраться с проблемами можно, но лишь с помощью людей, которых придется в некоторой степени очаровать – или просто добиться от них расположения. Ищите полезные знакомства.

Рак 

Трудностей можно избежать, но с помощью холодного рассудка. Пороть горячку может каждый, а вот ответить за нее и разобраться со всеми последствиями дано явно не всем.

Лев 

Достичь успеха можно лишь с помощью упорства и желания. Вот что является двигателем вашего собственного прогресса. Не отказывайтесь от интересных задач и предложений – в них тоже есть источник для вдохновения.

Дева

Наконец-то появился шанс решить все старые вопросы и забыть о них навсегда. Проявляйте осторожность в обращении с деньгами. Отложите до лучших времен все траты – они от вас никуда не денутся. Пока что нужно сэкономить.

Весы

День точно не благоволит для продвижения по карьерной лестнице. Пореже общайтесь с начальством – соберитесь и молчаливо следуете за своим успехом. Не раскрывайте никому свои карты, действуйте в тишине.

Скорпион

Работа и финансовые проблемы требуют постоянного напряжения и колоссального внимания. Не исключено, что в скором времени Небеса наградят вас за титанический труд – кое-кто заслужил сюрприз.

Стрелец 

Внутренняя уверенность позволит беспрепятственно получать доступ к самым закрытым тайнам и открывать любые двери. Но будьте осторожны: смельчаки нравятся не всем.

Козерог

Для достижения цели придется как следует попотеть. Придется на какое-то время позабыть от тратах и прогулках. Дела сейчас гораздо важнее.

Водолей 

Самый приятный день недели – можно отдохнуть и расслабиться в компании близких друзей. Возможны новые знакомства и романтические прогулки.

Рыбы

Тщательное обдумывание действий и разумная трата сил – только так можно пережить череду будней и как следует расслабиться на выходных. А дальше – вперед, с новыми силами покорять мир.

Ранее мы делились гороскопом на неделю на неделю с 24 по 30 января.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
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