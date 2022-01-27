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Представители сильного пола по своей природе имеют большое везение в сфере финансов. Мэрилин Керро, финалистка "Битвы экстрасенсов" заявляет, что это заложено природой, так как мужчины всегда были добытчиками. Однако парни, названные следующими именами, обладают настолько сильными интуицией и смекалкой, что не знают неудач в бизнесе и никогда не сталкиваются с таким понятием, как бедность.
Мужчины, названные этими именами, ценят свои финансы и всегда следуют четкому плану: они так хорошо просчитывают все риски, связанные с денежными вложениями, что добиваются огромных успехов в карьере.
Обладатели данных имен имеют предрасположенность к тому, чтобы быть успешными предпринимателями и банкирами. Помогает им в этом их острый аналитический ум. Невероятным является то, что даже в самой трудной ситуации Олеги и Борисы умудряются увеличить свои финансы.
Эти мужчины особо старательны и исполнительны. Обладатели данных имен наделены такими качествами, как пунктуальность и терпеливость, поэтому добиваются любых целей. Финансы буквально идут в руки Викторам и Алексеям благодаря их жажде быть справедливыми и совершенными.
Если вышеперечисленные мужчины довольно терпеливы и расчетливы, то Романы и Викторы любят полагаться на свою интуицию, которая волшебным образом их не подводит. Вероятно, они являются любимцами судьбы, потому что несмотря на свои импульсивные и рискованные действия, обладатели данных имен очень богаты.
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