Особо остерегайтесь порчи и сглаза

Павлов день по-другому называют Днем колдунов. А все потому, что по поверьям именно в эту дату маги делятся своими умениями с учениками. Те в свою очередь начинают применять новые навыки, поэтому высок риск попасть под их чары. Чтобы избежать подобной ситуации, следует соблюдать определенные правила.

Что можно делать 28 января

Обязательно носите при себе личный оберег. Это может быть крестик, семейная реликвия либо любая другая вещь, заряженная энергией ваших предков. Подобная вещь поможет защититься от сглаза или порчи.

Будьте искренними. В этот день не нужно сдерживать свои эмоции. Дело в том, что искренность отпугивает нехорошие силы, поэтому проведите Павлов день с открытой душой. Повеселитесь с друзьями, окажите бескорыстную помощь другому человеку, а если же радостное настроение отсутствует – можно дать волю слезам, ведь они тоже являются ярким проявлением эмоций.

Влюбленным парам 28 января идеально подходит для того, чтобы сочетаться браком. Считается, что если расписаться или обвенчаться в Павлов день, вся семейная жизнь пройдет очень счастливо.

Что нельзя делать в Павлов день

Нужно быть предельно осторожными с незнакомыми людьми. Нельзя принимать какие-то вещи из рук других людей, а также подбирать предметы на улице. Ни в коем случае не грубите незнакомцам – можно нажить себе несчастье или проблемы со здоровьем.

Воздержитесь от походов в лес. Считается, что там в день Колдуна можно встретить нечисть, которая будет не сильно дружелюбно настроена к вашей персоне.

В Павлов день нельзя ходить неопрятным, неумытым и носить грязную одежду. Подобного рода вещи притягивают внимание злых сил, которые изо всех сил попытаются каким-то способом нанести человеку вред и совершить его руками злой поступок.

Приметы на 28 января 2022 года

Если в Павлов день ясно, то лето обещает быть сухим и жарким; ветер сулит холодное лето, а снег – дождливое. А вот спокойная, слегка пасмурная погода без ветра и осадков означает, что лето будет идеальным.

Блестящие звезды предвещают мороз, а тусклые – тепло.

Тучи виднеются с северной стороны – потепления ждать не стоит.



