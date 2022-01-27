Гороскоп на 28 января 2022 года

Гороскоп на 28 января 2022 года
Фото: Утро.ру
Каким окажется последний рабочий день недели, подскажут звезды

В Луну в созвездии Льва внутренняя энергия человека достигнет своего пика. В такой момент нужно проявлять осторожность, чтобы никого ненароком не "уничтожить" своим запасом сил. Новые идеи будут приходить как по щелчку пальцев, а для разрешения трудностей потребуется немного раскошелиться.

Овен

У Овнов положение не самое простое. Во избежание конфликтов, необходимо обсудить главные вопросы в утро. А возникшие идеи нужно побыстрее воплотить в реальность. Положитесь на помощь друзей и близких.

Телец 

Ориентирование в непростых ситуациях поможет принять непростое решение даже в самый критический момент. Поэтому самообладание позволяет не только сохранить лицо и репутацию, но и иной раз спасти кому-то жизнь.

Близнецы

Работы хоть отбавляй. Не допускайте ошибок – предварительно составьте грамотный план, по которому и действуйте. За задачи беритесь уже с творческим подходом.

Рак 

Новые перспективы требуют соответствующей презентабельности – подумайте, как улучшить свой образ. Измените стиль своей жизни, займитесь спортом и откажитесь от вредных привычек.

Лев 

Сложности неизбежны – увы. Однако это точно не повод для отчаяния. Беритесь постепенно за дела, исходя из внутренних возможностей. Под конец можете уже сдвигать горы.

Дева

На особые достижения не рассчитывайте. Проблемы, разногласия с начальством невольно наталкивают на мысль об уходе. Но не стоит рубить с плеча – однажды все изменится к лучшему. И в самом скором времени.

Весы

Плодотворный труд возможен только в отличной кооперации с коллегами. Тут главное хорошо подать себя – ваши способности должны заметить. И признание собственных ошибок и недочетов – не потеря лица, а профессионализм.

Скорпион

Энергия просто бьет фонтаном. Без труда реально преодолеть любые трудности, посмевшие встать у вас на пути. Достижение целей реально за счет богатого жизненного опыта, фантазии и доверия к интуиции.

Стрелец 

Этот день для Стрельцов хорош для начала нового проекта и подачи необходимых документов на рассмотрение. Вам доступно весьма интересное предложение, от которого не так просто отказаться. Тщательно обдумайте, какие условия можно выдвинуть.

Козерог

Важно выполнить задуманное с группой единомышленников. То, за что можно приняться из любопытства, начнет приносить вам какой-то доход. Тут все определяется собственным отношением к делу.

Водолей 

Уверенность в себе – вот то, что позволит вам выйти из зоны комфорта. Выполняйте свои рутинные обязанности, и думайте параллельно о том, как достичь своей мечты.

Рыбы

И на работе, и за ее пределами можно встретить союзников. Не бойтесь инициативы – она сейчас не наказуема, а вполне выгодна и сулит весьма неплохие финансовые перспективы.

Ранее мы делились гороскопом на неделю на неделю с 24 по 30 января. 

Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Германия припугнула Европу войной в случае ссоры с Россией

Правящая партия в стенах Бундестага объявила, что Берлин не станет посылать Киеву оружие

Индексация выплат и выдача QR-кода по антителам: что изменится в жизни россиян с февраля

Некоторые нововведения обрадуют граждан РФ, но некоторые огорчат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей