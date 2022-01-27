Каким окажется последний рабочий день недели, подскажут звезды

В Луну в созвездии Льва внутренняя энергия человека достигнет своего пика. В такой момент нужно проявлять осторожность, чтобы никого ненароком не "уничтожить" своим запасом сил. Новые идеи будут приходить как по щелчку пальцев, а для разрешения трудностей потребуется немного раскошелиться.

Овен

У Овнов положение не самое простое. Во избежание конфликтов, необходимо обсудить главные вопросы в утро. А возникшие идеи нужно побыстрее воплотить в реальность. Положитесь на помощь друзей и близких.

Телец

Ориентирование в непростых ситуациях поможет принять непростое решение даже в самый критический момент. Поэтому самообладание позволяет не только сохранить лицо и репутацию, но и иной раз спасти кому-то жизнь.

Близнецы

Работы хоть отбавляй. Не допускайте ошибок – предварительно составьте грамотный план, по которому и действуйте. За задачи беритесь уже с творческим подходом.

Рак

Новые перспективы требуют соответствующей презентабельности – подумайте, как улучшить свой образ. Измените стиль своей жизни, займитесь спортом и откажитесь от вредных привычек.

Лев

Сложности неизбежны – увы. Однако это точно не повод для отчаяния. Беритесь постепенно за дела, исходя из внутренних возможностей. Под конец можете уже сдвигать горы.

Дева

На особые достижения не рассчитывайте. Проблемы, разногласия с начальством невольно наталкивают на мысль об уходе. Но не стоит рубить с плеча – однажды все изменится к лучшему. И в самом скором времени.

Весы

Плодотворный труд возможен только в отличной кооперации с коллегами. Тут главное хорошо подать себя – ваши способности должны заметить. И признание собственных ошибок и недочетов – не потеря лица, а профессионализм.

Скорпион

Энергия просто бьет фонтаном. Без труда реально преодолеть любые трудности, посмевшие встать у вас на пути. Достижение целей реально за счет богатого жизненного опыта, фантазии и доверия к интуиции.

Стрелец

Этот день для Стрельцов хорош для начала нового проекта и подачи необходимых документов на рассмотрение. Вам доступно весьма интересное предложение, от которого не так просто отказаться. Тщательно обдумайте, какие условия можно выдвинуть.

Козерог

Важно выполнить задуманное с группой единомышленников. То, за что можно приняться из любопытства, начнет приносить вам какой-то доход. Тут все определяется собственным отношением к делу.

Водолей

Уверенность в себе – вот то, что позволит вам выйти из зоны комфорта. Выполняйте свои рутинные обязанности, и думайте параллельно о том, как достичь своей мечты.

Рыбы

И на работе, и за ее пределами можно встретить союзников. Не бойтесь инициативы – она сейчас не наказуема, а вполне выгодна и сулит весьма неплохие финансовые перспективы.

Ранее мы делились гороскопом на неделю на неделю с 24 по 30 января.

