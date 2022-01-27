Астрологи не рекомендуют связываться с такими людьми

Как часто нам приходится слышать от близких или коллег упреки в свой адрес из-за тяжелого характера. Сколько ссор возникает между людьми, потому что они не могут найти общий язык в, казалось бы, мелочах. В то же время, разумеется, от человека, который пытается отравить вам жизнь, нужно бежать куда подальше.

Но как определить таких людей заранее, чтобы не связываться с ними и не портить себе настроение? Астрологи дают ответ. По их мнению, характер человека может зависеть от расположения звезд. Иными словами, люди, родившиеся под конкретными знаками зодиака, будут иметь более тяжелый характер, чем другие. Эксперты призывают остерегаться Рыб, Скорпионов и Дев.

РЫБЫ

Не позавидуешь близким и коллегам тех, кто родился с 20 февраля по 20 марта. Эти люди способны очень быстро завоевать доверие окружающий, однако использовать его они, скорее всего, будут в собственных целях. Будьте внимательны! Постоянные просьбы могут стать обыденностью.

СКОРПИОН

На то они и Скорпионы, что могу запросто "ужалить" любого. Специалисты уверены: этим людям ничего не стоит присвоить чужие достижения. Они могут увести партнера у близкого друга, подставить коллегу или обмануть родного человека. Также астрологи отмечают их вспыльчивость.

ДЕВА

Вечные критики. Они недовольны всем, что их окружает, поэтому могут испортить настроение даже самым близким людям. Родившиеся под созвездием Девы не стесняются лезть к окружающим с советами – якобы они разбираются во всем. Бесконечные наставления могут изрядно подпортить общение с такими людьми.

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