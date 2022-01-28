Приметы на 29 января: что нельзя делать в день Петра-полукорма

Приметы на 29 января: что нельзя делать в день Петра-полукорма
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Обратите внимание на домашние запасы

Апостол Петр, в честь которого назван день, в народе считался покровителем домашнего скота. Традицией было считать, сколько корма осталось у животных на оставшуюся зиму, чтобы запасов точно хватило на этот период времени. Проверяли также и количество хлеба. В современных реалиях мало кому нужно заботиться о количестве сена для скота, поэтому обычаи немного трансформировались. 

Что можно делать 29 января 

В день Петра-полукорма следует проверить домашние запасы. Заполните холодильник свежими продуктами, чтобы весь год прошел в достатке и благополучии.

Если 29 января приснился хороший сон, обязательно поделитесь им с близким человеком, чтобы он сбылся. 

Обязательно поработайте в этот день, так как он поддерживает всех тружеников. Усердие 29 января обеспечит заработок и успех на протяжении всего года. Можно также заняться каким-либо новым проектом. 

Что нельзя делать в день Петра-полукорма

Ни в коем случае не берите в руки предметы, которые похожи на зубы диких животных. Речь идет о пилах, ножницах и других инструментах. Считается, что в этот день есть риск пораниться или порезаться. 

Нельзя выбрасывать хлеб. Вообще не приветствуется пренебрежительное отношение к мучным продуктам. Если по какой-то причине дома остался недоеденный хлеб или крошки, лучше скормите их птицам. 

Воздержитесь от подглядываний и подслушиваний. Считается, что тайные сведения, приобретенные в день Петра-полукорма, будут вредны для того, кто их узнал. 

Приметы на 29 января 2022 года 

 

Морозы означают, что будет жаркое лето, а метель – дождливое. 

Красное солнце при закате предвещает на следующий день морозную и солнечную погоду.

Снег сулит большое количество травы весной и хорошую рыбалку с наступлением тепла. 

Марина ДИАНОВА
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