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Апостол Петр, в честь которого назван день, в народе считался покровителем домашнего скота. Традицией было считать, сколько корма осталось у животных на оставшуюся зиму, чтобы запасов точно хватило на этот период времени. Проверяли также и количество хлеба. В современных реалиях мало кому нужно заботиться о количестве сена для скота, поэтому обычаи немного трансформировались.
В день Петра-полукорма следует проверить домашние запасы. Заполните холодильник свежими продуктами, чтобы весь год прошел в достатке и благополучии.
Если 29 января приснился хороший сон, обязательно поделитесь им с близким человеком, чтобы он сбылся.
Обязательно поработайте в этот день, так как он поддерживает всех тружеников. Усердие 29 января обеспечит заработок и успех на протяжении всего года. Можно также заняться каким-либо новым проектом.
Ни в коем случае не берите в руки предметы, которые похожи на зубы диких животных. Речь идет о пилах, ножницах и других инструментах. Считается, что в этот день есть риск пораниться или порезаться.
Нельзя выбрасывать хлеб. Вообще не приветствуется пренебрежительное отношение к мучным продуктам. Если по какой-то причине дома остался недоеденный хлеб или крошки, лучше скормите их птицам.
Воздержитесь от подглядываний и подслушиваний. Считается, что тайные сведения, приобретенные в день Петра-полукорма, будут вредны для того, кто их узнал.
Морозы означают, что будет жаркое лето, а метель – дождливое.
Красное солнце при закате предвещает на следующий день морозную и солнечную погоду.
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