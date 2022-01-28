Гороскоп на 29 января 2022 года

Гороскоп на 29 января 2022 года
Фото: depositphotos.com
Звезды подскажут, как провести выходные

Эта суббота гарантирует вам приближение к намеченной цели, однако обещает суровые испытания. У некоторых представителей зодиакального круга могут вдруг всплыть на поверхность самые темные качества. Тут важно действовать умом, а не инстинктом.

Овен

Овны могут оказаться в серьезном убытке, если не завершат свои текущие дела. Поторопитесь, иначе упустите свой шанс и будете горько смотреть на уносящийся вдаль поезд.

Телец 

В этот день нужно подойти к делу умом и взять на себя только ту часть работы, которая у вас получается лучше всего. Все остальное отложится до лучших времен. Важные дела, встречи и мероприятия назначьте на вторую половину дня.

Близнецы

Все задачи вам по силам. Не лишним будет помощь и поддержка своих единомышленников. Не зацикливайтесь на неудачах – через них просто нужно прорваться. Проявляйте чуткость и заботу в отношении близких.

Рак 

Уж слишком насыщенным выдается день. Распланируйте его с умом, передохните, чтобы собраться с новыми силами и отправиться на войну – покорять мир и людские сердца, завоевывая уважение среди коллег.

Лев 

Во избежание лишнего, принимайте решение безо всякой спешки. Вам светят заманчивые предложения, кто-то даже уже выбрал вам подарок. Примите его со всей благодарностью – быть может, вы захотите ответить этому человеку взаимностью.

Дева

Если сохраните самообладание в этот непростой час, успешно проведете переговоры и добьетесь определенной финансовой выгоды. Нужно проявлять терпение – в нем вся сила.

Весы

Быстро достичь поставленных целей можно, лишь удвоив собственные усилия. Расставьте приоритеты и действуйте поступательно, выполняя одно за другим. 

Скорпион

Обсудите наболевшее с родственниками. Кто еще может помочь, если не родная семья? Добиться значимых успехов можно, действуя сообща.

Стрелец 

Не стоит планировать свои дела с особой тщательностью – вам нужно хорошо отдохнуть. Не выясняйте в эти выходные отношения с близкими – нужно мириться, а не ссориться. Войны у вас хватает и за пределами родного дома.

Козерог

Энергичность и работоспособность не берутся с потолка. Если чувствуете вялость, смените свой график и пересмотрите отношение к еде. Может быть, дело в привычном и далеком от полезного для здоровья образе жизни.

Водолей 

Обойдитесь без планирования чего-то сложного и сверхмасштабного. Избегайте крайних волнений и перенапряжения. Нервы нужно поберечь – они вам еще пригодятся.

Рыбы

Грамотно расставьте приоритеты и не бегайте по пустякам. Тогда можете обойтись без лишних переживаний и закончить начатое. 

Ранее мы делились гороскопом на неделю с 24 по 30 января.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
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