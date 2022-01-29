Гороскоп на 30 января 2022 года

Гороскоп на 30 января 2022 года
H.-D. Falkenstein/www.globallookpress.com
Как вести себя в предпоследний день месяца, подскажут звезды

Убывающая Луна окажется 30 января в Деве. В этот период времени реально приблизиться к самой заветной мечте и отбросить все ненужное, что мешает идти вперед. Для того, чтобы приступать к рабочим процессам, выходной день точно не подходит. А еще не нужно забывать о личной жизни.

Овен

Поделитесь с родными приятными идеями и даже подумайте над тем, как грамотно распланировать отпуск. Развитая интуиция и богатый опыт подскажут, как правильно составить график. А покупки пока отложите до лучшей поры – напрасно деньги сейчас тратить не стоит.

Телец 

Легкий успех сейчас вам не доступен. Однако он вполне реален – достаточно оказаться в нужное время в нужном месте. А, значит, действуйте на опережение и будьте наглее остальных. В том, что вас уже заметили нужные люди, сомнений нет.

Близнецы

Избежать опасных ситуаций и неприятностей можно – платите добром за добро и будьте хорошим человеком. А энергии у вас хоть отбавляй – можно подумать и об активном отдыхе. К примеру, отправиться в парк покататься на лыжах.

Рак 

Успех реален и даже вполне осязаем – как только почувствуете его приближение, устремитесь вперед за удачей, как гончая. Случится это совсем скоро, не переживайте.

Лев 

Напряженные моменты у Львов – довольно частое явление. Не нужно впадать в отчаяние и биться от этого головой об стену – уж такова особенность вашей натуры, склонной к конкуренции и борьбе.

Дева

Подумайте о будущем, составьте планы на ближайшие шесть месяцев. Думайте о завтрашнем дне, пока друзья веселятся. Исправляйте допущенные ошибки и старайтесь не допускать новые.

Весы

Поговорите с близким человеком о наболевшем. Ведь сохраненное в тайне рано или поздно вырвется наружу – или вы сами однажды взорветесь и закатите кому-нибудь скандал на ровном месте.

Скорпион

Работы на следующую неделю у вас навалится по самое горло. Поэтому сейчас нужно провести время с пользой, но так, чтобы отдохнуть и душой и телом. Сходите на хороший фильм в кинотеатр или погуляйте в парке. Выпейте крепкий кофе.

Стрелец 

О любого рода сделках в этот день забудьте. Никакой погоды работа в сверхурочное время вам не сделает. Хотя звезды, безусловно, ценят ваше рвение и дадут возможность показать себя и добиться определенной выгоды – но в другой день.

Козерог

Трезвый и рациональный подход к делу и благоразумие – вот залог вашего успеха. Распланируйте неделю таким образом, чтобы выполнить намеченный план и с чувством хорошо сделанной работы отправиться, наконец, в долгожданный отпуск.

Водолей 

Интересный и продуктивный день – это тогда, когда счастливы и вы, и семья, и дети. Не откладывайте возможность посидеть и побыть с семьей – никто не знает, когда еще выпадет такой шанс.

Рыбы

Сложный и утомительный день – домашние хлопоты и уборка. Отложить, увы, такие дела не получится. Не отчаивайтесь – скоро праздник будет и на вашей улице.

Ранее "Утро" рассказывало, что нужно остерегаться каждому знаку зодиака.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
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