Приметы на 30 января: что нельзя делать в день Антона Перизимника

Приметы на 30 января: что нельзя делать в день Антона Перизимника
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
В этот день уже ждали скорой весны

30 января православная церковь чтит святого Антония Великого, который, по поверью, считается основателем пустынножительства. Родился он в третьем веке нашей эры в Египте. Родители принадлежали к христианам. С детства ребенок был приобщен к Писанию и потому хорошо знал религию. 

А в двадцать лет, уже лишенный родителей, стал заботиться о бедных и неимущих. Расстался с имением и раздал все средства беднякам, сестра же осталась на попечении монахинь. Поселился в лачуге и стал зарабатывать на пропитание. А пятнадцать лет спустя отправился в пустыню и стал жить в одной из пещер. Прожил до конца жизни там же – регулярно к нему наведывались христиане за советом, которыми святой охотно делился.

Традиции и обычаи

На Руси 30 января называли днем Антона Перезимника – из-за того, что в этот день уже проходила половина холодного сезона. Считалось, что в эту пору наступает переход к весне. В Перезимника крестьяне серпом проводили у дома черту, чтобы не пускать  нечистую силу.

А еще пекли колобки, которые символизировали солнце – чтобы поскорее отступили морозы и приблизилась весна. Впрочем, можно было просто готовить булки и пирожки. Проводили день дома с семьей.

Что нельзя делать на Антона Перезимника

Не играли в зимние игры, чтобы не порадовать зиму, которая может  задержаться. По поверью, лепка снеговика затягивает холода и даже притягивает морозы. Дома же женщины отказывались от рукоделия, не готовили бобы с чечевицей, чтобы дети не заболели. 

Приметы

  • Небо тучами заволокло – к скорой метели.
  • Утром синица запищала – ночью ударят сильные морозы.
  • Вороны расселись на деревьях – к долгим холодам.
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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